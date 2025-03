La gran noticia que recibió Bolivia y que perjudicaría por completo a Perú

Marcelo Bielsa confesó en conferencia de prensa que el once titular que mandaría al Estadio El Alto de La Paz sería uno inédito sin figuras. El estratega argentino confía plenamente en el cuadro uruguayo y afirmó que saldrá a ganarle a Bolivia , pero sin titulares. El resultado de este encuentro podría cambiar la tabla de posiciones y complicaría a la selección peruana si no gana ante Venezuela .

Las Eliminatorias más difíciles del mundo y de eso no cabe duda. Para cualquier selección no es fácil llegar a Bolivia y hacerle un partido de tú a tú a 4150 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que el técnico confesó que no usaría a los habituales jugadores y pondría a futbolistas del torneo local y algunos de la Liga MX.