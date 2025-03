Periodista venezolana lloró en vivo y abandonó programa peruano tras recibir duros comentarios

"Yo no tengo la culpa de haber nacido en otro país. Vivo en Perú y yo amo a Perú. Si hubiese ganado Perú estaría contentísima. Si ahora estoy contenta con la victoria de Venezuela, no significa que sea una enemiga. Me están poniendo cosas muy feas, no voy a decir nada más", agregó la periodista venezolana.