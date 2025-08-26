- Hoy:
Llaves Etapa Nacional Copa Perú 2025: así quedaron los cruces de la Zona Norte y Sur
La FPF llevó a cabo el sorteo de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 con los 64 clubes participantes. Conoce cómo quedaron los cruces en las zonas norte y sur.
Uno de los torneos tradicionales de nuestro balompié nacional es la Copa Perú. Este certamen llegó a su instancia de la Etapa Nacional, por lo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizó el sorteo respectivo para conocimiento de los 64 clubes participantes en esta fase decisiva.
Si bien antes se disputaba una fase de grupos en la Etapa Nacional de la Copa Perú, ahora las bases establecen cuadros de Zona Sur y Zona Norte para iniciar las eliminaciones directa desde instancias de dieciseisavos de final. Los cotejos serán de ida y vuelta hasta la gran final única que será en una sede neutral.
Llaves Etapa Nacional de Copa Perú 2025: Zona Sur
- Junín 3 vs Deportivo Anba (Puno 1)
- Sport Puerto Aéreo (Ica 3) vs Atlético Chanchamayo (Junín 2)
- Juventud Pomacocha (Junín1) vs (Huancavelica 2)
- Academia CNB (Madre de Dios 2) vs Alianza Pisco (Ica 1)
- Deportivo Huancarama (Apurímac 2) vs La Masía Nace (Madre de Dios 1)
- Barrios 12 (Moquegua 2) vs Cusco 1
- San Martín Tour (Puno 2) vs Instituto Apurímac (Apurímac 1)
- Cusco 3 vs Calidad Porteña (Callao 1)
- Dínamo de Solabaya (Tacna 2) vs Huancavelica 1
- Juventud Ccontacc (Ica 2) vs Cusco 2
- Hijos del Altiplano (Moquegua 1) vs Hacienda San Agustín (Callao 2)
- FD Galaxy (Arequipa 3) vs Defensor Patibamba (Ayacucho 1)
- FC Tambo (Ayacucho 3) vs Arequipa 1
- Hijos de Piscobamba (Apurímac 3) vs Lima 3
- Illanes Km 48 de Llallahua (Puno 3) vs Arequipa 2
- Señor de Quinuapata (Ayacucho 2) vs Real Sociedad (Tacna 1)
Llaves Etapa Nacional de Copa Perú 2025: Zona Norte
- Real Independiente (Ancash 3) vs Huánuco 1
- Huánuco 2 vs Lima 1
- Amazonas 2 vs Lambayeque 2
- Pasco 2 vs Lambayeque 1
- La Libertad 2 vs Grandez FC (San Martín 1)
- La Libertad 3 vs Lima 2
- Independiente Zorritos (Tumbes 2) vs La Libertad 1
- Real Puerto (Áncash 2) vs Colegio Comercio (Ucayali 1)
- San Martín 2 vs Amazonas 1
- Atlético Nacional (Ucayali 2) vs Atlético Torino (Piura 1)
- Defensor Balsapuerto (Loreto 2) vs Cajamarca 1
- San Martín 3 vs FC Jibaja (Piura 2)
- Lambayeque 3 vs Áncash 1
- Huánuco 3 vs Pasco 1
- Nihue Rao (Loreto 1) vs Cajamarca 2
- Estudiantes de Chancay (Piura 3) vs UNT (Tumbes 1)
¿Cuántos equipos ascienden en la Copa Perú 2025?
Como se conoce, el campeón de la Copa Perú 2025 asegurará su pase directo a la Liga 2 2026 (Segunda División del fútbol peruano). En tanto, el subcampeón del popular 'Fútbol Macho' enfrentará a su par en la Liga 3 para definir al otro clasificado al segundo certamen de mayor relevancia en nuestro balompié.
Por su parte, los cuatro mejores ubicados en la tabla general única tendrán la chance de acceder a la Liga 3 2026 para tener mayor oportunidad de ascender en la siguiente temporada.
