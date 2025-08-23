Wilmer Aguirre, ex Alianza Lima, daría el batacazo al firmar inesperadamente por club campeón

Uno de los jugadores que es muy recordado en Alianza Lima es Wilmer Aguirre. El atacante nacional tuvo grandes momentos con el conjunto de La Victoria, pero luego asumió nuevos desafíos en su carrera profesional para sorpresa de los hinchas. Ahora, a mediados de este 2025, ha dado la gran sorpresa al dejar Juventus de Huamachuco y estaría por firmar por elenco campeón en torneo peruano.

Como se recuerda, el 'Zorrito' impactó a inicios de la temporada al dejar FC Cajamarca para jugar por Juventus de Huamachuco en la Liga 3. un gran reto para el atacante de 42 años que tenía la convicción de ser pieza importante en el equipo. Sin embargo, ahora tomará un nuevo destino para seguir regalando goles a los aficionados.

Desde Trujillo, revelan el futuro de Wilmer Aguirre.

Wilmer Aguirre sería jugador de ADA de Cajabamba

Tras su salida de Huamachuco, la prensa trujillana ha revelado que Wilmer Aguirre tiene todo listo para firmar por ADA de Cajabamba para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú. Este elenco viene de ser campeón en la Provincial y logró tener un gran rendimiento en la Departamental para clasificar a la edición decisiva.

"Juventus confirmó la salida de Wilmer Aguirre en sus redes sociales. El "Zorrito" será nuevo jugador del ADA de Cajabamba y jugará la etapa nacional de la Copa Perú", informan desde Trujillo.

Wilmer Aguirre a un paso de jugar la Copa Perú con ADA de Cajabamba. Foto: Frecuencia Cajabambina.

A falta de confirmación, el 'Rayo' estaría por afrontar sus últimos partidos como futbolista profesional en este 2025. Se sabe de toda la trayectoria de este atacante que regaló gratos recuerdos en tienda blanquiazul. Ahora, espera conseguir el gran objetivo del ascenso con ADA de Cajabamba y así evaluar qué le deparará para el 2026.

¿En qué clubes jugó Wilmer Aguirre?