- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Wilmer Aguirre, ex Alianza Lima, daría el batacazo al firmar inesperadamente por club campeón
¡Sorpresa total! Wilmer Aguirre, con pasado en Alianza Lima, vuelve a ser protagonista al estar muy cerca de estampar su firma con club campeón.
Uno de los jugadores que es muy recordado en Alianza Lima es Wilmer Aguirre. El atacante nacional tuvo grandes momentos con el conjunto de La Victoria, pero luego asumió nuevos desafíos en su carrera profesional para sorpresa de los hinchas. Ahora, a mediados de este 2025, ha dado la gran sorpresa al dejar Juventus de Huamachuco y estaría por firmar por elenco campeón en torneo peruano.
PUEDES VER: ¿Dónde ver el clásico Universitario vs. Alianza Lima y qué canal transmite el partido EN VIVO?
Como se recuerda, el 'Zorrito' impactó a inicios de la temporada al dejar FC Cajamarca para jugar por Juventus de Huamachuco en la Liga 3. un gran reto para el atacante de 42 años que tenía la convicción de ser pieza importante en el equipo. Sin embargo, ahora tomará un nuevo destino para seguir regalando goles a los aficionados.Desde Trujillo, revelan el futuro de Wilmer Aguirre.
Wilmer Aguirre sería jugador de ADA de Cajabamba
Tras su salida de Huamachuco, la prensa trujillana ha revelado que Wilmer Aguirre tiene todo listo para firmar por ADA de Cajabamba para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú. Este elenco viene de ser campeón en la Provincial y logró tener un gran rendimiento en la Departamental para clasificar a la edición decisiva.
"Juventus confirmó la salida de Wilmer Aguirre en sus redes sociales. El "Zorrito" será nuevo jugador del ADA de Cajabamba y jugará la etapa nacional de la Copa Perú", informan desde Trujillo.Wilmer Aguirre a un paso de jugar la Copa Perú con ADA de Cajabamba. Foto: Frecuencia Cajabambina.
A falta de confirmación, el 'Rayo' estaría por afrontar sus últimos partidos como futbolista profesional en este 2025. Se sabe de toda la trayectoria de este atacante que regaló gratos recuerdos en tienda blanquiazul. Ahora, espera conseguir el gran objetivo del ascenso con ADA de Cajabamba y así evaluar qué le deparará para el 2026.
¿En qué clubes jugó Wilmer Aguirre?
- Alianza Lima (ganó 6 títulos nacionales)
- FC Metz (Francia)
- San Luis (México)
- Juan Aurich
- FBC Melgar
- Unión Comercio
- Ayacucho FC
- Deportivo Coopsol
- Pirata FC
- FC Cajamarca - Final de la Copa Perú 2024
- Juventus de Huamachuco - Liga 3
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90