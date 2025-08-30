Reimond Manco revela por qué quiso regresar rápido al Perú tras fichar por PSV: "Tuve..."

Reimond Manco tuvo un paso importante por Europa años atrás, al ser parte de PSV Eindhoven, club al que también llegó su compatriota Jefferson Farfán. Al respecto, el exseleccionado nacional recordó su paso por dicho equipo y reveló datos inéditos luego de haber firmado y dejar el fútbol peruano.

El popular ‘Rei’ fue considerado por muchos hinchas como uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque, con trayectoria a nivel internacional donde pasó gran parte de su carrera. Sin embargo, su primera experiencia en el extranjero no fue como esperaba, por lo que no dudó en revelarlo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre su paso por PSV Eindhoven?

“A mí me costó porque no sabía el idioma, no sabía nada, no jugaba. Tú juegas y te olvidas de todo, llega el fin de semana y tú sabes que vas a jugar… yo tenía que esperar los lunes para jugar con la Reserva. Yo me paseaba en la Reserva, allá. Yo quería jugar en el primer equipo, me sentía bien, llegaba la lista y no estaba ni último”, dijo en conservación con el panel de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

En esa línea, explicó cómo empezó a impacientarse, a tal punto que pensó en regresar al Perú donde brilló con la camiseta de Alianza Lima antes de partir al extranjero. El exvolante peruano resaltó que la “suerte” fue otro de los puntos en contra para su estabilidad en PSV.

“Entonces me empezó a entrar la desesperación y me quería venir a Lima como loco, y hasta que me fui prestado y jugué, con más continuidad. Yo creo que en la forma en cómo me fui… en mi cabeza era ‘vas a ir a ser titular’ y estaba equivocado. Creo que tampoco tuve suerte, porque cuando empiezo a jugar lo sacan al entrenador”, agregó.

Reimond Manco: equipos peruanos en los que jugó

Reimond Manco inició en el fútbol con la Academia Cantolao y estuvo en las divisiones menores de Alianza Lima, equipo en el que debutó de manera profesional posteriormente. A continuación, conoce los otros clubes nacionales a los que llegó.