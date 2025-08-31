Farfán impactó al revelar similitud de Néstor Gorosito con DT campeón de Liga 1: "Es de los..."

Néstor Gorosito es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los mejores entrenadores que llegó a Matute en los últimos años. En ese contexto, y durante una conversación con Sergio Peña, el exfutbolista Jefferson Farfán se refirió al estratega argentino que ha obtenido grandes logros en lo que va de la temporada.

Fue en el programa 'Enfocados', un espacio de entrevistas a figuras del deporte que la ‘Foquita’ conduce junto al también exjugador Roberto Guizasola, donde el ex goleador blanquiazul le preguntó al nuevo volante ‘íntimo’ sobre el ‘Pipo’, resaltando que a él le hubiera gustado tenerlo como entrenador.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Néstor Gorosito?

“¿Qué tal el profesor Néstor Gorosito? A mí me hubiera gustado tenerlo como entrenador, te lo juro. Me han dicho que es muy arriba… es de los míos, pues. Yo ma… por ese entrenador. ¿Sabes de quién me hace acordar? A (Pablo) Bengoechea… ‘Tú sabes tu camino, pero en el campo me demuestras’”, dijo Jefferson Farfán.

(Video: YouTube JF10 TV)

Cabe recordar que Pablo Bengoechea fue campeón de la Liga 1 en la temporada 2017 con el cuadro blanquiazul, entrando así en la historia del club. Por ello, Jefferson Farfán no dudó en mencionarlo durante la reciente edición de su programa.

Al respecto, y respondiendo a la pregunta que le hizo la ‘Foquita’, Sergio Peña contó que no lo conocía hasta que llegó a Alianza Lima, pero lo sorprendió gratamente, pues señala que es un técnico de los que les gusta a los jugadores.

Néstor Gorosito: Equipos a los que dirigió