Uno de los hechos más comentados en la ida de los Playoffs entre Sporting Cristal vs Alianza Lima fue el gol errado por Felipe Vizeu. Es por ello, que durante el programa "Datazo" comenzaron a dar sus respectivas opiniones hasta que se dio el tenso cruce entre el periodista 'Erizo' y Andrés 'Cóndor' Mendoza.

¿Qué pasó? El exfutbolista indicaba que el error de Vizeu se debió a un tropiezo que tuvo con la cancha, más no por su falta de efectividad. Sin embargo, el popular 'Erizo' no toleró esa justificación y en medio de la discusión comparó esa acción del brasileño con el gol errado del 'Cóndor' ante Ecuador.

"Francamente, cuando falló el gol me hizo recordar a Andrés (Mendoza) ante Ecuador. Así se los digo, tal cual", manifestó en vivo.

Dado estas palabras, Andrés Mendoza perdió los papeles y entre lisuras quiso callar al panelista del programa. El exfutbolista no toleró esas comparaciones e indicó que su compañero solo se dedique a dar una opinión sobre el error de Felipe Vizeu.

"A mí no me metas con… Cuidado ah. Yo estoy hablando ahora sí. Acá no te voy a hacer problemas, afuera yo te espero. Te estoy hablando en serio, vas a tener problemas. A mí no me metas, habla de él. Nada más te digo. Tú estás equivocado. Yo te espero afuera y te caso la p…", aclaró.

(VIDEO: Datazo)

Andrés Mendoza salió del estudio tras comparación con Vizeu

En medio de la discusión entre el 'Cóndor' y 'Erizo', el exfutbolista no toleró y se retiró momentáneamente del estudio del programa. Invitó al panelista para que se levante de su asiento y resuelvan este problema fuera de cámaras. Sin embargo, el ambiente se calmó y poco a poco el recordado seleccionado nacional volvió a conducir en el programa.

"Te estoy esperando señor, ven. Habla de él, no hables de mí. ¿A quién te hace recordar? No te equivoques, te voy a esperar afuera, ¿Con quién estás tú?", se escuchó a Andrés Mendoza detrás de cámaras.