Confirmado: FPF retiró la licencia a campeón peruano y no podrá participar en la Liga

La situación administrativa en el fútbol peruano sigue siendo crítica, luego de que se conociera que la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol decidió por retirar la licencia a un mítico club que levantó el título de la Liga 1, lo que le impide su participación en el torneo nacional.

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FPF retiró la licencia a campeón peruano y no podrá participar en la Liga

Si bien los hinchas están emocionados por cómo se viene desarrollando la Liga 1 Torneo Apertura 2026, hay expectativa por el inicio de la Liga 2, donde 18 equipos buscarán conseguir su ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, en la previa del inicio, se conoció que la FPF le retiró la licencia a Deportivo Binacional.

La noticia fue difundida por el periodista Paul Pérez Rioja, durante el programa ‘Modo Fútbol’, donde se compartió la resolución de la Comisión de Licencias que revela que el motivo de la decisión se da por no contar con la carta de no adeudo.

FPF retiró la licencia a Deportivo Binacional y no podrá jugar la Liga 2

“Establecer que la suspensión de licencia impuesta mantendrá efectos hasta la fecha en que Club Deportivo Binacional FC cumpla con registrar, la documentación que acredite no contar con deudas vencidas en años anteriores”, se lee en el documento.

Cabe señalar que Deportivo Binacional tiene un plazo de tres días para poder apelar, tal como lo indica la resolución de la Comisión de Licencias. Una dura realidad para un club que hace siete años había levantado el título de la Liga 1.

Binacional no podrá disputar la fecha 1 de la Liga 2

Del mismo modo, Paul Pérez señaló que el ente de la FPF notificará en las próximas horas al ‘Poderoso del Sur’ que no podrá disputar su partido de este sábado ante Santos de Nazca por no haber presentado los documentos de no adeudo correspondientes.

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"También hay problemas en la Liga 2. Han resuelto quitarle la licencia a Deportivo Binacional por no haber podido acreditar la documentación que acredite de no contar con deudas vencidas. Hoy deben notificar a Binacional que no puede disputar la fecha del fin de semana. Es decir que la Liga 2 va a arrancar con un equipo menos", fue la información que compartió el comunicador.

¿Qué pasará con los partidos de Binacional en la Liga 2?

Aún no existe claridad sobre qué ocurrirá con los partidos de Deportivo Binacional en caso se confirme su ausencia en la Liga 2. No obstante, todo apunta a que los equipos que estaban programados para enfrentarlo en cada jornada tendrían que cumplir fecha de descanso.