Christian Cueva reveló que mantiene fuerte deuda con FIFA y si no paga, no juega: "5 millones"

Christian Cueva acaba de hacer una fuerte revelación que ha dejado sorprendidos a muchos: mantiene una gran deuda con la FIFA hasta el día de hoy y, si deja de pagar, no podrá seguir jugando al fútbol de manera profesional.

El volante de Juan Pablo II estuvo presente en el programa 'Amor y fuego', en el que confesó que se encuentra pagándole a la FIFA la fuerte suma de US$5 millones.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la deuda con la FIFA?

“Llega una etapa en mi carrera donde yo pierdo un tema de FIFA, que es de conocimiento, que hasta el día de hoy estoy viendo la manera de pagarlo para poder seguir jugando”, empezó diciendo Christian Cueva, lo que dejó atónitos a los conductores de 'Amor y Fuego', quienes le preguntaron cuánto era el monto y señaló: “Cinco millones y medio”.

Después, el volante de Juan Pablo II empezó a contar cómo se originó esta deuda: “Derrepente no es de conocimento, pero pasó esto con el club Santos de Brasil, donde tuve este inconveniente. Derrepente allá se hacen dos contratos, con tema de imagen y contrato deportivo, para que puedas salir libre porque no te pagan tres meses y puedes salir libre del equipo”.

Finalmente, reveló que el problema fue por culpa de su abogado y que la deuda la paga junto con el club Pachuca de México: “Y hubo un desconocimiento, por parte del abogado donde sucedieron estas cosas. En ese momento yo voy. No puedo jugar si no pago. Esto fue una deuda con el equipo que tuve Pachuca, de México, que es una deuda compartida”.