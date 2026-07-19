Goleador de Atlético Grau se mostró feliz por debut con triunfo en el Clausura: "Contento..."

Arrancó el Torneo Clausura 2026 y con ello, varias figuras del fútbol peruano se estrenaron con sus respectivos equipos para afrontar la segunda mitad de la presente temporada, entre ellos destaca Luis Benítez, quien fue goleador de la Liga 1 en el año 2022 y actualmente defiende los colores de un histórico club del norte del país: estamos hablando de Atlético Grau de Piura.

Luis Benítez y Atlético Grau debutaron con triunfo

El 'Chin' Benítez y Atlético Grau tuvieron un debut soñado en su primer partido del Clausura: victoria por 3-1 ante UTC de Cajamarca, resultado que les permite seguir escalando posiciones en la tabla acumulada. En declaraciones a la prensa, el delantero de 30 años expresó su felicidad por este resultado y señaló que seguirá esforzándose para darle alegrías al pueblo piurano a punta de goles.

“Quiero agradecerle a Dios porque permitió que terminemos el partido sin ninguna lesión. Estoy muy contento de iniciar el Clausura con un triunfo en mi tierra y de poder devolverle el cariño a la gente de La Matanza, que nos abrió las puertas de gran forma. Hago lo que siempre intento en cada equipo donde me toca jugar: aportar mi granito de arena y entregarme por completo dentro de la cancha”, dijo.

Luis Benítez regresó a Atlético Grau en junio de este año.

¿Cómo va Atlético Grau en la Liga 1?

Cabe precisar que, hasta el momento, Atlético Grau no ha tenido una buena temporada en lo que va de la Liga 1 2026. El Patrimonio de Piura tuvo un rendimiento irregular durante el Apertura y terminó peleando en la parte baja de la tabla (puesto 15 de 18 equipos).

El próximo partido de Atlético Grau por la fecha del Torneo Clausura será el próximo sábado 25 de julio a las 13:00 horas (hora peruana) frente a Sport Huancayo en el estadio IPD Huancayo.