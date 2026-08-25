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Domingo Dianderas dio el golpe y anunció flamante fichaje de ex Sporting Cristal: "Bienvenido"

Domingo Dianderas, de Chincha, busca su ascenso a la Liga 1 tras competir en la Copa Perú 2026. El club anunció el fichaje del volante Tadashi Aoki, exjugador de Sporting Cristal.

Wilfredo Inostroza
Domingo Dianderas anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal
Domingo Dianderas anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal | Foto: Domingo Dianderas Oficial
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Uno de los equipos peruanos más mediáticos es Domingo Dianderas, cuadro que viene compitiendo en la Copa Perú 2026 y, en un futuro no tan lejano, busca competir en Liga 1. Ahora, el cuadro que es local en Chincha acaba de anunciar el fichaje de un exjugador de Sporting Cristal.

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A través de sus redes sociales, el club cuyo propietario es el comediante Jorge Luna, oficializó la incorporación de Tadashi Aoki, volante de 26 años que ha jugado en diferentes equipos del balompié peruano, entre ellos el cuadro rimense.

“¡Bienvenido al campéon de Ica! Tadashi Aoki (volante) se suma al Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú. ¡Aguante, Domingo Dianderas!”, escribió el club a través de sus redes sociales.

Domingo Dianderas

Domingo Dianderas anunció el fichaje de Tadashi Aoki

Aoki formó parte de las divisiones menores de Cristal y más allá de ser promovido también al primer equipo en 2019, finalmente no tuvo mayor participación en el cuadro de La Florida y luego recaló en otros clubes del fútbol peruano.

Recordemos que Domingo Dianderas viene jugando la Etapa Nacional y busca el ascenso ya sea a Liga 2 o Liga 3, por lo que es clave seguir sumando refuerzos en busca de seguir enriqueciendo su aún corta historia.

Tadashi Aoki: trayectoria

  • Sporting Cristal
  • Unión Huaral
  • Ayacucho FC
  • Alianza Universidad
  • Cusco FC
  • Unión Comercio
  • Unión La Lengua
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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