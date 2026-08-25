Domingo Dianderas dio el golpe y anunció flamante fichaje de ex Sporting Cristal: "Bienvenido"

Uno de los equipos peruanos más mediáticos es Domingo Dianderas, cuadro que viene compitiendo en la Copa Perú 2026 y, en un futuro no tan lejano, busca competir en Liga 1. Ahora, el cuadro que es local en Chincha acaba de anunciar el fichaje de un exjugador de Sporting Cristal.

A través de sus redes sociales, el club cuyo propietario es el comediante Jorge Luna, oficializó la incorporación de Tadashi Aoki, volante de 26 años que ha jugado en diferentes equipos del balompié peruano, entre ellos el cuadro rimense.

“¡Bienvenido al campéon de Ica! Tadashi Aoki (volante) se suma al Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú. ¡Aguante, Domingo Dianderas!”, escribió el club a través de sus redes sociales.

Domingo Dianderas anunció el fichaje de Tadashi Aoki

Aoki formó parte de las divisiones menores de Cristal y más allá de ser promovido también al primer equipo en 2019, finalmente no tuvo mayor participación en el cuadro de La Florida y luego recaló en otros clubes del fútbol peruano.

Recordemos que Domingo Dianderas viene jugando la Etapa Nacional y busca el ascenso ya sea a Liga 2 o Liga 3, por lo que es clave seguir sumando refuerzos en busca de seguir enriqueciendo su aún corta historia.

Tadashi Aoki: trayectoria