Ronald Ruiz regresa al fútbol y firmó por club de España: "Bienvenido a tu nueva casa"
Ronald 'Banana' Ruiz anunció su regreso al fútbol profesional a los 41 años, fichando por un club de la tercera división en España, tras su retiro en 2025.
Ronald ‘Banana’ Ruiz sorprendió al anunciar su regreso al fútbol profesional luego de haber comunicado su retiro la temporada 2025. El experimentado arquero peruano volverá a ponerse los guantes y afrontará un nuevo desafío en España, donde fue anunciado como flamante refuerzo de un equipo que compite en la tercera división: estamos hablando de Azuqueca.
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Ronald Ruiz vuelve al fútbol y fichó por club de España
‘Banana’ Ruiz tendrá la oportunidad de continuar su carrera fuera del Perú y aportar su experiencia en el conjunto español. Azuqueca destacó precisamente el recorrido del arquero al oficializar su incorporación y confiar en su aporte para la presente temporada.
Ronald Ruiz fichó por Azuqueca, club de tercera división de España
“El portero peruano, con pasado en primera división en su país y una amplia trayectoria, se suma a nuestro equipo para aportarnos toda su experiencia bajo palos”, señaló el club español al presentar oficialmente al guardameta nacional.
De esta manera, Ronald ‘Banana’ Ruiz vuelve a la actividad profesional y emprende una nueva etapa en el fútbol español. A sus 41 años, el experimentado guardameta buscará demostrar nuevamente sus condiciones bajo los tres palos y aportar toda su experiencia al Azuqueca.
¿Cómo le fue a Ronald Ruiz en el fútbol peruano?
Ruiz ha desarrollado una amplia carrera en el fútbol peruano, en la que vistió las camisetas de clubes de peso como Deportivo Municipal y Real Garcilaso. A lo largo de su trayectoria, además, logró dos ascensos: uno con Atlético Grau y otro con Pacífico FC, por lo que dejó una huella especial en la afición de ambas instituciones.
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