Ronald Ruiz regresa al fútbol y firmó por club de España: "Bienvenido a tu nueva casa"

Ronald ‘Banana’ Ruiz sorprendió al anunciar su regreso al fútbol profesional luego de haber comunicado su retiro la temporada 2025. El experimentado arquero peruano volverá a ponerse los guantes y afrontará un nuevo desafío en España, donde fue anunciado como flamante refuerzo de un equipo que compite en la tercera división: estamos hablando de Azuqueca.

Ronald Ruiz vuelve al fútbol y fichó por club de España

‘Banana’ Ruiz tendrá la oportunidad de continuar su carrera fuera del Perú y aportar su experiencia en el conjunto español. Azuqueca destacó precisamente el recorrido del arquero al oficializar su incorporación y confiar en su aporte para la presente temporada.

Ronald Ruiz fichó por Azuqueca, club de tercera división de España

“El portero peruano, con pasado en primera división en su país y una amplia trayectoria, se suma a nuestro equipo para aportarnos toda su experiencia bajo palos”, señaló el club español al presentar oficialmente al guardameta nacional.

De esta manera, Ronald ‘Banana’ Ruiz vuelve a la actividad profesional y emprende una nueva etapa en el fútbol español. A sus 41 años, el experimentado guardameta buscará demostrar nuevamente sus condiciones bajo los tres palos y aportar toda su experiencia al Azuqueca.

¿Cómo le fue a Ronald Ruiz en el fútbol peruano?

Ruiz ha desarrollado una amplia carrera en el fútbol peruano, en la que vistió las camisetas de clubes de peso como Deportivo Municipal y Real Garcilaso. A lo largo de su trayectoria, además, logró dos ascensos: uno con Atlético Grau y otro con Pacífico FC, por lo que dejó una huella especial en la afición de ambas instituciones.