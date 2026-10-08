Liga Nacional de Fútbol Amateur define nueva Comisión de Apelación y garantiza la justicia deportiva

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) oficializó la nueva conformación provisional de su Comisión de Apelación, luego de que su Junta Directiva aprobara por unanimidad la medida durante la sesión extraordinaria realizada el pasado 6 de octubre. La decisión busca garantizar que la segunda instancia del Sistema de Administración de Justicia de la institución continúe funcionando con normalidad.

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La nueva Comisión estará encabezada por Raquel Lissett Granados Huapaya, quien asumirá la presidencia. La acompañarán Claudia Pamela Peralta Aliaga, como vicepresidenta, y Jesús Anthony Moreto Samillán, como integrante. La Junta Directiva señaló que la elección se realizó tras evaluar los antecedentes profesionales y la formación jurídica de los candidatos.

La doctora Claudia Peralta es vicepresidenta de la comisión.

La designación se produce tras el cese definitivo de los anteriores integrantes de la Comisión de Apelación. Frente a esta situación, la Junta Directiva decidió aplicar el artículo 43.6 del Estatuto de la LINFA, mecanismo que permite nombrar provisionalmente a los sustitutos hasta la celebración de la próxima Asamblea General, con el objetivo de evitar una interrupción en el funcionamiento de la justicia deportiva.

Desde la LINFA se precisó que el nuevo nombramiento es provisional, transitorio y excepcional, por lo que no constituye una designación definitiva. La Asamblea General será la instancia encargada de determinar la conformación definitiva de la Comisión de Apelación para el periodo restante del mandato. Además, el órgano jurisdiccional ejercerá sus funciones con plena autonomía, sin intervención de la Junta Directiva, la Presidencia, la Gerencia General u otra instancia de la organización en el contenido o resultado de sus decisiones.

La resolución también establece una serie de acciones para asegurar una transición ordenada, entre ellas la entrega formal de expedientes, documentos, antecedentes y registros de la anterior Comisión de Apelación. Paralelamente, la Presidencia de la LINFA deberá impulsar la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, mientras las áreas administrativas correspondientes garantizarán la continuidad operativa del Sistema de Administración de Justicia.