Diego Penny y Waldir Sáenz protagonizaron un cruce de opiniones en el pódcast Enfocados por las oportunidades que todavía recibe Jean Deza en el fútbol peruano. El exarquero sostuvo que el 'Loco' ya tuvo suficientes chances para demostrar sus condiciones, mientras el exgoleador de Alianza Lima defendió su capacidad.

Diego Penny protagoniza tenso momento con Waldir Sáenz tras respaldar a Jean Deza

La discusión se produjo al evaluar el presente del atacante durante una reciente edición del programa Enfocados, quien tuvo un breve paso por Domingo Dianderas en la Copa Perú 2026. Sáenz consideró que Deza todavía puede competir en distintas categorías; Penny, en cambio, cuestionó que se siga esperando que encamine su carrera.

El exdelantero íntimo sostuvo que Deza podría destacar en la Copa Perú, la Liga 1, la Liga 2 o la Liga 3. “Si él quiere, se pasea en Copa Perú, Liga 1, Liga 2, Liga 3”, afirmó durante la conversación.

Ante la insistencia de Sáenz, Penny replicó que el futbolista ya había recibido varias oportunidades. “ Para mí, ya no. Ha tenido demasiadas oportunidades ”, manifestó. El exportero también dijo que estima a Deza, pero planteó que debería asumir mayor responsabilidad para encaminar su trayectoria profesional.

En otro momento, el exgolero recordó que Deza ya no es un jugador joven y preguntó cuánto tiempo más debía esperarse un cambio. “ ¿Hasta cuándo vas a esperar? Deza no tiene 20 años. A mí me encantaría que el hombre se encamine y vuelva ”, comentó ante la defensa de Sáenz.

Jean Deza no continuará en Domingo Dianderas

Jean Deza no seguirá en Domingo Dianderas para la siguiente temporada

Jean Deza dejó de pertenecer al Domingo Dianderas luego de comunicar su salida a mediados de noviembre de 2026. Su decisión se produjo después de que el equipo quedara eliminado de la Copa Perú 2026, tras caer en la llave decisiva frente a Bella Esperanza de Cañete, serie en la que el futbolista terminó siendo expulsado.

"Hoy me toca despedirme de Dianderas de Chincha. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo por esta camiseta. Lamentablemente, tuve una expulsión, pero eso no borra el esfuerzo ni el compromiso entregado. A pesar de todo, estoy muy agradecido con el club por la oportunidad y la confianza. ¡Gracias por todo, Dianderas!".