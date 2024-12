Alianza Lima y la razón de por qué inscribirá a Pablo Lavandeira como extranjero

Alianza Lima contrató al futbolista uruguayo Pablo Lavandeira y le inscribirá como extranjero. Es un asunto cerrado. Últimamente se comentó e informó que podría adquirir la nacionalidad y ser inscrito como peruano en Alianza Lima -tal como sucedió con Pablo Míguez-, sin embargo, ello no será posible.

Pablo Lavandeira no podrá lograr la nacionalidad peruana este año debido a que no reúne el requisito esencial para la nacionalización por naturalización: No tiene dos años viviendo en Perú de forma consecutiva. El año 2020 jugó en Audax Italiano de Chile y el 2021 en Ayacucho FC de Perú.