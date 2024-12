Paolo Guerrero sobre su llegada a Alianza Lima: "No descarto nada"

Paolo Guerrero volvió hablar de su futuro deportivo. A las fueras de la Videna, el delantero peruano no descartó su regresó a Alianza Lima, club que está interesado en su vuelta al fútbol peruano. "es el club de mis amores", dijo el 'Depredador'.

Ayer, Paolo Guerrero se mostró incomodo ante los medios que indicaron que tenía un acuerdo con Alianza Lima. Hoy, no descartó evaluar la oferta.

"Cuando me recupere recién tomaré una decisión. Ahora no puedo, estoy en recuperación", dijo el delantero peruano sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima el día de ayer.

Paolo Guerrero habló hoy

Hoy a su salida de la Videna, se refirió ante una oferta victoriana. "Me mantengo entrenando. Por que no no voy evaluar y más el equipo de mis amores que es Alianza Lima. Yo no descartado nada, primero tengo que recuperarme", dijo.

Sobre una fecha límite para poder jugar: "No es que yo me proponga, es un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Yo quiero estar lo más antes posible", agrega.

Luego mencionó. "Me preocupa mucho definir mi futuro. Me preocupa mi recuperación, si no, no puedo jugar al futbol", indica.

Finalmente, dijo que su prioridad no es el mercado brasileño. "No es que sea la prioridad …se habló de Alianza, me encantaría pero nadie se acercó hablar", declaró en Canal N.