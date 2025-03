Se supo todo: la verdadera razón por la que Wilmer Aguirre dejó Alianza Lima

"Jefferson (Farfán) me dijo que había hablado con 'Chicho' Salas para que me quedara, porque él se iba a retirar y le habían dado su palabra. Me empezaron a llamar de otros equipos, pero los rechacé porque pensé que seguiría en el club. Un día fui a entrenar y, al regresar, vi en Instagram: 'Gracias, Wilmer Aguirre'. Jefferson me llamó para preguntarme por qué no acepté, y le respondí que nunca me llamaron", declaró el exdelantero de Alianza Lima.