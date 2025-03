Firmó hasta el 2027 con Alianza Lima y no dudó en destacar su amor por el club: "Soy hincha"

Erick Noriega resaltó su hinchaje por Alianza Lima/Foto: X

"Yo soy hincha desde chiquito, mi familia también es hincha de Alianza. Mi papá en el barrio que vivía en Trujillo tiene un club que se llama Alianza Villa del Mar, incluso. Me gustaría (ir a la tribuna sur) y que se pueda dar esa oportunidad" , sostuvo.

Así también, el pivote nacional habló sobre la relevancia de defender el escudo de Alianza Lima. "Para mí es algo increíble, una responsabilidad bastante grande que tenemos porque no solo están representando a una institución sino a un pueblo. El temperamento que tengo lo heredé de mi padre, siempre me aconseja. Es algo natural y me gusta que a la gente le agrade ese estilo de juego", agregó.