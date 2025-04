Medio brasileño habló de Alianza Lima y resaltó a dos jugadores blanquiazules: "Apostando..."

Medio brasileño habló sobre Alianza Lima

Para el partido ante Sao Paulo, Alianza Lima no podrá contar con estos jugadores:

Ante las bajas, 'Pipo' Gorosito se vio obligado a meter mano en su once. Si no hay un cambio de último momento, este sería su once: Guillermo Viscarra, Erick Noriega, Nicolás Amasifuén, Brian Arias, Marco Huamán, Ricardo Lagos, Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos.