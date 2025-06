Rebagliati asegura que gol de Comerciantes Unidos a Alianza Lima debió ser el empate: "Era válido"

Alianza Lima logró un valioso triunfo en Trujillo ante Comerciantes Unidos y se ubica como líder en solitario del Torneo Apertura 2025. De esta manera, los blanquiazules siguen firmes en su afán de ser campeones del certamen al lograr resultados importantes para conseguir el objetivo. Sin embargo, en medio de la euforia 'íntima', un hecho que generó polémica fue el gol anulado a las 'Águilas', quienes se mostraron molestos por la decisión arbitral.

Bajo ese contexto, Diego Rebagliati no dudó en pronunciarse ante este hecho y dejar su firme postura ante la decisión arbitral en Trujillo. Para el comentarista deportivo, la anotación de los cutervinos debió ser convalidada. Según su perspectiva, es una acción que no es inmediata y que desde el VAR se regresó mucho para ver aquella polémica.

Fuera de ello, asegura que el juego en general favoreció a Alianza Lima, quien hizo de todo para conseguir los tres puntos en Trujillo ante Comerciantes Unidos. De haberse dado el empate, Rebagliati indica que los dirigidos por Néstor Gorosito habrían encontrado la fórmula para darlo vuelta.

"A mí me parece que Alianza no jugó tan mal como sugiere el resultado. El 1-0 queda corto. Coincido con la polémica: no hay una mano inmediata y se retrocede demasiado en la jugada. Creo que el gol de Comerciantes Unidos era válido, pero tampoco era justo el empate. Mi sensación es que Alianza lo iba a terminar ganando de una manera u otra", declaró Diego Rebagliati.

(VIDEO: Al Ángulo)

DT de Comerciantes Unidos se refirió al gol anulado contra Alianza Lima

Daniel Ferreyra, actual entrenador de Comerciantes Unidos, no se guardó nada en conferencia de prensa y dejó una breve frase para hacer expresar su sentir sobre este gol que los deja con una derrota en Trujillo, y que los complica en su afán de tener la permanencia en Primera División.

"Nos vamos con sensaciones buenas. Con respecto al gol anulado, busquen el reglamento y las manos que no son cobrables. Pero ya es una cuestión aparte", expresó tajantemente Daniel Ferreyra.