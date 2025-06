Rebagliati reveló por qué José Bellina dejaría Alianza para ir a la FPF: "No tienen ni p... idea"

Alianza Lima no solo tendría novedades en la conformación de su plantel para mediados del 2025, sino que uno de sus directivos dejaría la institución blanquiazul de manera sorpresiva. Se trata de José Bellina, quien actualmente se desempeña como gerente deportivo del conjunto de La Victoria.

Este hecho se comenta mucho tras las novedades que surgen en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Uno de los cambios fue la designación de Manuel Barreto como Jefe de la Unidad Técnica de Menores, por lo que ahora quiere ampliar su equipo de trabajo para conseguir todos los objetivos trazados.

José Bellina trabajó con Manuel Barreto en Sporting Cristal, por lo que el ambiente sería cómodo para buscar las mejoras en las divisiones menores. Ante este panorama, Diego Rebagliati reveló las razones del por qué el gerente deportivo de Alianza Lima optaría por asumir nuevos retos en la Videna.

En palabras del comentarista deportivo, todo apunta al actual grupo mayoritario de acreedores en Alianza Lima, "Aliancistas del Perú". Según Rebagliati, a inicios de año se le permitió a Franco Navarro, Néstor Gorosito y José Bellina tomar las decisiones del plantel. No obstante, ahora que lograron triunfos en Libertadores, así como la clasificación a Sudamericana, quieren intervenir en dar sus opiniones.

"Parece que Bellina se va a la FPF. Me contaban que en Alianza hay dirigentes que están empezando a jugar al entrenador. A intervenir. A comienzos de año dejaron que sea Franco, Gorosito y Bellina, pero ahora comenzaron a opinar. Ahora que clasificaron a la Libertadores entonces es lo de siempre. Cuando les va mal 'encárguense ustedes', pero nos empieza a ir bien 'no mejor tal', y no tienen ni la más pu… idea. Se iría para estar ahí con Barreto. Es con gente que estuvo en Cristal", reveló Diego Rebagliati en el programa "Diego y Talia".

José Bellina trabajaría al lado de Manuel Barreto

De darse la llegada de José Bellina a la FPF, sería netamente para estar junto al equipo de Manuel Barreto. Dado su pasado en Sporting Cristal, cada uno ha compartido posturas y decisiones, lo que haría un gran ambiente dentro de las medidas a tomar en la formación de futbolistas.