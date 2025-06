¿Rebagliati reemplazará a Ferrari en Universitario? Comentarista se confiesa: "Soy de los pocos..."

Uno de los rumores que vienen sonando desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es con relación a la posible incorporación de Jean Ferrari. El actual administrador de Universitario podría dejar el conjunto crema para asumir nuevos retos en su carrera profesional. Bajo esta premisa, Diego Rebagliati sorprendió al revelar los requisitos que buscan en tienda 'merengue' para encontrar su reemplazo.

PUEDES VER: Filtran puesto de Universitario en el ranking rumbo al próximo Mundial de Clubes

Durante el programa en vivo de "DyT - Diego y Talia", el comentarista deportivo confesó que todos están a la espera de cómo concluirá la posible llegada de Jean Ferrari a la FPF. En medio de ello, reveló que recibió información sobre el perfil que busca Universitario para hallar el reemplazo idóneo en la administración del club. No solo desean que tenga título bachiller-universitario, sino que tenga experiencia en gestión deportiva.

Ante esta afirmación, contó que muchos mencionaron su nombre para que sea el reemplazo de Jean Ferrari, ya que las personas cercanas a su entorno saben que cumple con el perfil que exigen en Universitario. De hecho, la comentarista Talia asegura que calza perfectamente en lo que pide la institución crema, por lo que Rebagliati no dudó en responder.

¿Diego Rebagliati piensa reemplazar a Jean Ferrari en Universitario?

En palabras del mismo Diego Rebagliati, es una idea totalmente descartada. Si bien comentó que curiosamente encaja en el perfil que pide Universitario, y ser "de los pocos" que cuenta con esa preparación, no se le pasa por la cabeza volver a estar en una administración o gestión de un club profesional.

Por si fuera poco, dejó en claro que no lo haría mucho menos en Universitario y Alianza Lima, sabiendo que es hincha de Sporting Cristal y que arrancaría con una carga adicional en esta exigencia de gestión deportiva.

"Vamos a ver si finalmente se da lo de Jean (Ferrari) que nadie lo ha salido a negar. No se sabe cuándo sería. Ahí lo que me decían es sobre los requisitos para reemplazar a Jean los han elevado, tienes que tener título de bachiller-universitario, y tienes que tener experiencia en gestión en fútbol. Alguno me mira y dije 'Ni de cerca', porque de verdad soy de los pocos que cumplen los requisitos, pero ni de cerca. Además, mucho menos en la 'U'", manifestó Diego Rebagliati durante programa en vivo.

(VIDEO: DyT - Diego y Talia)

¿Jean Ferrari se unirá a la FPF?

Diversas fuentes revelan que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tiene pactado una reunión con Jean Ferrari para ver qué cargo tendría en la máxima entidad del fútbol peruano. De momento no hay nada cerrado o conversado, pero hay interés de que el ahora administrador de Universitario se sume a la institución nacional.