Campeón del Mundo con Alemania sorprendió al elogiar a un ex Alianza Lima: "El número uno"

Alianza Lima es sin duda alguna uno de los equipos más importantes del país, por ello, en cada temporada tienen la obligación de conseguir el título de la Liga 1 y seguir dejando huella internacionalmente. Es por ello que los blanquiazules buscan figuras que dejen huella en cada temporada. En ese sentido, uno de los mejores jugadores en la historia del club ha sido, Claudio Pizarro.

El retirado delantero ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia en el fútbol peruano y es un hincha confeso de Alianza Lima, equipo al que defendió en 1998 y que significó su última experiencia en el torneo nacional, pues luego fue vendido al Wender Bremen y empezó a dejar su legado en Alemania, donde pasó por Bayern Munich y Colonia, donde coincidió con estrellas del fútbol mundial.

Campeón del Mundo con Alemania elogió a Claudio Pizarro

Bajo esa premisa, uno de los jugadores que compartió vestuario con Pizarro en el Bayern Múnich fue el alemán Lukas Podolski, con quien se reencontró en su llegada a Estados Unidos para acompañar a los 'bávaros' en su camino al título del Mundial de Clubes 2025.

En medio de ese encuentro, Podolski se mostró sumamente emocionado al reencontrarse con Pizarro y se tomaron una foto juntos. Posteriormente, el alemán recibió una postal con la figura del exdelantero de la selección peruana y sorprendió a todos al besarlo y elogiar al delantero, afirmando que es el "Number One", traducido como "El número uno". El video fue difundido por la cuenta oficial del Bayern Munich.

Video: Bayern Munich

Claudio Pizarro y Lukas Podolski coincidieron en 2006

El 'Bombardero de los Andes' y el futbolista alemán coincidieron en la temporada 2006/2007 con el Bayern Munich, donde lograron ganar la Copa de la Liga. No obstante, no pudieron jugar muchos partidos juntos, pues en la siguiente campaña Pízarro fue traspasado al Chelsea.

Pizarro y Podolski con el Bayern Munich. Foto: AP

Lukas Podolski fue campeón del Mundo en 2014

Lukas Podolski es uno de los jugadores más destacados de su época y gracias a su destacado rendimiento en cada uno de los clubes en donde jugó, fue considerado entre los convocados a la selección de Alemania que resultó campeona en Brasil 2014.

Lukas Podolski fue campeón del Mundo en Brasil 2014. Foto: FIFA

El jugador de 40 años solo pudo disputar 2 partidos en dicho torneo, donde no logró sumar goles ni brindar asistencias. No obstante, eso no impidió que sea considerado campeón mundial y se luzca con el trofeo más anhelado.