Mr. Peet enfático tras gol anulado a Comerciantes: "Soy hincha de Alianza Lima, pero..."

Alianza Lima obtuvo una importante victoria ante Comerciantes Unidos por 1-0 gracias a un gol de Hernán Barcos; sin embargo, la cuota de sufrimiento para los hinchas blanquiazules fue el gol que marcó Matías Sen para el empate, pero que finalmente se anuló y el marcador no se movió.

Recordemos que el árbitro Michael Espinoza, con asistencia del VAR, anuló la conquista de las 'Aguilas cutervinas' por una supuesta mano sancionable de Bruno Portugal en un acción previa.

Durante la emisión del programa Madrugol, el periodista Peter Arévalo analizó la polémica acción y aseguró que habló con dos árbitros, quienes les explicaron las razones por las que se podía invalidar el tanto de Sen.

"Me dijeron dos conceptos para anular el gol: la inmediatez y que el jugador que saca provecho de la mano haya tenido intención. Inmediatez no hay, por lo tanto no tuvo que haberse anulado el gol (bajo ese concepto)", dijo Mr. Peet, quien más allá de ser confeso hincha de Alianza, no puede asegurar que la decisión arbitral fue correcta.

"¿Portugal tiene intención de ayudarse con la mano? Yo soy hincha de Alianza, pero desde aquí no podría decir, 'sí hay intención'. Me parece que no hay intención, pero aparentemente para el VAR, y cuando lo llaman a Michael Espinoza, el argumento es que Portugal tiene intención de acomodarse la pelota con la mano.", agregó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá fecha de descanso este fin de semana y recién volverá a tener acción el próximo sábado 28 de junio, cuando visite a Melgar en el Estadio de la UNSA.