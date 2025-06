Delantero que se perfila para reforzar a Alianza Lima dio rotundo calificativo al club: "Un..."

Alianza Lima no solo se enfoca en seguir luchando para ser campeón del Torneo Apertura 2025, sino que también, la directiva del elenco blanquiazul planea potenciar el actual elenco de Néstor Gorosito en este mercado de pases. Por tal motivo, hace poco se informó que el conjunto victoriano tiene en la mira a un joven delantero.

Delantero de Sport Huancayo dio firme calificativo a Alianza Lima

Tal y como se había anunciado, el actual atacante de Sport Huancayo en la Liga 3, Juan David Martínez podría ser uno de los próximos refuerzos del 'equipo del pueblo'. Bajo esa premisa, en las últimas horas, el talentoso futbolista de 20 años se pronunció al revelarse que es del gusto de la escuadra íntima.

En una reciente entrevista con el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Martínez Olivares calificó a la institución de La Victoria como un "equipo competitivo". De igual forma, destacó tanto a la afición del cuadro blanquiazul como de Universitario de Deportes.

"Alianza Lima es un buen equipo, muy competitivo, me gusta la hinchada que alienta, al igual que Universitario. Empezando el año hablé con Manuel Barreto que quería que vaya a la 'U', estaba muy avanzada la conversación pero no se pudo. Franco Navarro me dirigió", manifestó el delantero nacido en Cañete.

Juan David Martínez en la mira de Alianza Lima

Juan David Martínez es goleador de Sport Huancayo en la Liga 3

El interés de Alianza Lima por el 'killer' del 'Rojo Matador' se evidencia con el gran presente que atraviesa el delantero en la Liga 3. Precisamente, el último viernes, Juan David anotó un doblete en el triunfo de su equipo sobre Deportivo Ucrania.

Al respecto, el periodista Gerson Cuba indicó que, los íntimos ya planean iniciar conversaciones con el talentoso atacante para tratar que sea una de sus destacadas incorporaciones esta temporada.