Navarro contundente sobre continuidad de Néstor Gorosito en Alianza: "No hay ninguna razón..."

Alianza Lima selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 3-1 a Gremio en el marcador global. De esta manera, los blanquiazules consiguieron otra hazaña histórica en una temporada inolvidable. Uno de los artífices de este logro es Néstor Gorosito, sobre quien los hinchas ya comienzan a pedir su renovación para la próxima temporada.

Y es que, desde la llegada del ‘Pipo’ al banquillo, el cuadro íntimo volvió a ser competitivo en el ámbito internacional, dejando atrás varios años de malos resultados. Es por ello que, recientemente, Franco Navarro se pronunció sobre la continuidad del estratega y dejó un mensaje que sorprendió a los hinchas.

Franco Navarro se pronunció sobre la continuidad de Néstor Gorosito

El director deportivo de Alianza Lima brindó una entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha', donde fue consultado sobre si ya se contempla ampliar el contrato de Néstor Gorosito para la próxima temporada. Sobre ello, Navarro fue tajante al asegurar que está decidido que Gorosito se mantenga en el club.

"Sin lugar a dudas, si quiere mañana nos sentamos y lo firmamos. Por mi, yo no tengo que esperar a setiembre, pero todo tiene su tiempo y sus proceso. Pero, realmente no hay ninguna razón para que no continúe en el club en el 2026", expresó el directivo blanquiazul.

Video: Futbol Como Cancha

De igual manera, Franco Navarro no dudó en elogiar al argentino, resaltando el gran liderazgo que ha demostrado al frente del plantel, algo que, según indicó, no es nada fácil de conseguir. Además, destacó su estilo frontal y directo, una cualidad que, a su parecer, ha sido clave para generar un buen ambiente en el grupo y facilitar el trabajo dentro del equipo.

“Todos los técnicos tienen un librito, pero transmitir, gestionar, dirigir y tener buen trato con los jugadores es muy difícil. Que lo que tú comunicas realmente llegue y que los jugadores se sientan cómodos con ese mensaje. (Gorosito) tiene un buen manejo. Lo ha demostrado con los jóvenes, con los grandes, es directo y frontal, y eso hace que todo sea más fácil", añadió.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras la histórica clasificación ante Gremio, Alianza Lima deberá retomar los entrenamientos de inmediato para enfocarse en su próximo reto en la Liga 1. Este domingo 27 de julio recibirá a Alianza Atlético en Matute por la segunda fecha del Torneo Clausura, con la misión de sumar por el campeonato local y lograr tres puntos que podrían ser vitales en un futuro.