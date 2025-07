Alianza Lima accedió a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de un épico empate ante Gremio en Porto Alegre. El tanto de Hernán Barcos en los descuentos hizo delirar a los aficionados del elenco blanquiazul, que sueñan en grande en el torneo continental.

La histórica clasificación blanquiaazul desató la emoción no solo de hinchas, también de periodistas o relatores nacionales. Por ejemplo, Jesús Arias estuvo en el Arena do Gremio y narró muy efusivamente el gol obra del 'Pirata'.

Durante su narración para RPP, el 'Tanque' utilizó la tradicional frase "no puede ser blanquiazul aquel que no haya sufrido", esto tras los embates del 'tricolor gaúcho' por igualar el global y luego no ocultó la emoción al final de su relato de la conquista del delantero argentino.

Audio: RPP | Video: GronEson-X

"Hernán Barcos para darle la clasificación a Alianza Lima en Porto Alegre, para darle la alegría al hincha, para esos hinchas que vinieron desde distintas partes de Sudamérica. Alianza Lima uno, Gremio uno", dijo el también periodista deportivo durante su narración.

Alianza Lima enfrenta a Universidad Católica en octavos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se medirá ante Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se juega en Matute, mientras que la vuelta será en la altura de Quito.

Cabe señalar que el elenco victoriano se concentra ahora en lo que será su partido ante Alianza Atlético, este domingo 27 de julio, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.