Fue pretendido por la 'U' y ahora reveló su deseo de campeonar con Alianza Lima: "Me encantaría"

Alianza Lima es uno de los clubes que más se reforzó para el segundo semestre del año, con el objetivo de lograr el título nacional. Los blanquiazules buscan mejorar su presente en el Torneo Clausura y ya se preparan para enfrentar a Sporting Cristal. En paralelo, llamó la atención que un jugador que fue pretendido por Universitario manifestara su deseo de salir campeón con los blanquiazules.

Fue pretendido por Universitario y mostró su deseo de campeonar con Alianza Lima

Nos referimos a Gaspar Gentile, uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima para afrontar el Clausura y la Copa Sudamericana. Recordemos que su pase se dio gracias a que el atacante mostró un asombroso desempeño en Cienciano.

Ahora, en diálogo con el programa 'Al Volante', Gentile emocionó a los hinchas al confesar que uno de sus objetivos es salir campeón con los blanquiazules. Además, expresó su deseo de seguir sumando minutos y consolidarse en el once titular de Néstor Gorosito.

"Me encantaría empezar a jugar, creo que ya me estoy adaptando rápido al grupo. Espero consolidarme y terminar jugando que es a lo que vine, haciéndolo de la mejor manera. Ojalá que a fin de año me vea yo levantando una copa, es algo que me encantaría con Alianza", expresó el jugador.

Cabe señalar que Gaspar Gentile fue el primer refuerzo que llegó a Alianza Lima para el segundo semestre del año y ya ha logrado hacer su debut, donde incluso consiguió anotar en la victoria por 2-0 ante Gremio. Con esto se perfila a seguir destacando con los blanquiazules.

Gaspar Gentile fue pretendido por Universitario

La llegada de Gentile a Alianza Lima fue una de las operaciones más destacadas del mercado de pases, ya que el argentino era uno de los jugadores más buscados. Incluso, se supo que Universitario de Deportes lo tenía en la mira para reforzar su delantera.

Cuando aún vestía la camiseta de Cienciano y no existía una oferta concreta de Alianza, el cuadro crema se comunicó con el entorno del futbolista para tantear su posible fichaje. Sin embargo, todo quedó en un primer acercamiento y finalmente Gentile terminó fichando por el clásico rival.

¿Cuánto vale Gaspar Gentile?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Gaspar Gentile tiene un valor de mercado de 400 mil euros, una cifra menor a su pico más alto de 700 mil euros registrado en 2022. Sin embargo, si mantiene un buen rendimiento con Alianza Lima, este valor podría aumentar en los próximos meses.