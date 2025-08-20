Prensa ecuatoriana dio rotundo concepto sobre Alianza Lima previo partido con U Católica: "Un..."

Estamos a solo horas de vivir un vibrante enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules parten con ventaja tras vencer en la ida por 2-0 y buscarán sellar su clasificación a la siguiente etapa. La prensa ecuatoriana no tardó en opinar sobre el cuadro 'íntimo' previo a este duelo.

Mediante una nota publicada en su página web, el 'Diario Correo' analizó lo que será el choque entre Alianza Lima y Universidad Católica. En su informe resaltaron que el conjunto ecuatoriano se ha mostrado como uno de los rivales más fuertes en condición de local, al ganar sus tres partidos disputados en la fase de grupos.

No obstante, también sorprendieron al elogiar al cuadro blanquiazul, destacando que el equipo de Néstor Gorosito cuenta con un plantel sólido y competitivo que saldrá al campo con el objetivo de mantener la ventaja obtenida en el primer duelo.

"El cuadro peruano parte con ventaja, por el 2-0 que consiguió en Lima, en un partido muy disputado. Católica se hizo fuerte en casa durante la fase de grupos, pues ganó los tres partidos que jugó en el Olímpico Atahualpa. En ese contexto buscará remontar el marcador, pero en frente tendrá a un equipo bien conformado y que pretende sostener la diferencia de la ida", publicaron.

Diario Correo de Ecuador elogió al plantel de Alianza Lima.

¿Cómo llega Alianza Lima al duelo ante Universidad Católica?

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito afronta este duelo con el firme objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y seguir escribiendo historia a nivel internacional. Sin embargo, no la tendrá fácil, ya que deberá sobreponerse a dos bajas de peso: Erick Noriega y Paolo Guerrero.

El ‘Samurai’ ya definió su salida de Alianza Lima y concretó su fichaje por Gremio de Brasil a cambio de una cifra cercana a los 2 millones de euros. En el caso del delantero, su ausencia responde a un desgarro sufrido en el partido de ida, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente un mes.

Alianza Lima buscará clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Carlos Félix/URPI

Pese a ello, no todas son malas noticias para los blanquiazules. Carlos Zambrano vuelve a la lista de convocados y todo apunta a que podría ser parte del once titular, aportando su experiencia y jerarquía en la defensa para este decisivo compromiso.