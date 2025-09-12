Fernanda Cabada, actual administradora de Alianza Lima, fue entrevistada por el periodista Eddie Fleischman y respondió a la pregunta sobre cómo reaccionó al enterarse de la publicación de la pupiletra en la que se señalaba a Alex Valera por lo ocurrido con Hernán Barcos en el clásico peruano.

Fernando Cabada explicó su reacción ante la publicación contra Álex Valera: "Me importa tres pepinos"

Cabada reveló que lo primero que hizo cuando vio el pupiletra en donde la palabra principal era 'muerto' en referencia a Valera, jugador de Universitario de Deportes, fue ordenar el retiro de dicha publicación con contundencia, ya que está seguro de que dicho acto no va con los valores del club.

"Sobre el tema del pupiletras, a veces hay personas dentro de las instituciones que terminan siendo más hinchas que ejecutivos. Entonces, cuando hay esta situación, porque a todo el mundo le gusta el tema picante, entonces sacaron eso", explicó en primera instancia.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, explicó su reacción ante la publicación en contra Álex Valera.

"Cuando yo llego y veo la publicación, hablo con el responsable y le digo que saque eso. La persona me dice 'Fernando no... hasta te van a caer palos por sacarlo'; me importa tres cominos, esto se saca. ¿Por qué? Porque hay cosas que no representan los valores de la institución, estoy en contra de eso. Entiendo que los jugadores puedan hacer algunas señas por el calor del partido, pero hay personas que no pueden salir a hacer cosas que no están de acuerdo con los valores de la institución, que es no violencia", reveló.

En las declaraciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, se evidenció que a él no le preocupaba la opinión de los seguidores al elogiar la publicación, ya que estaba convencido de que el post no concordaba con los principios y la filosofía del club, que siempre promueve la convivencia pacífica entre equipos, algo que no se reflejó en esa ocasión, por lo que se decidió eliminarlo.