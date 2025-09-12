0

Renzo Garcés tomó una decisión tras suspensión y se pronunció con fuerte mensaje: "Hoy..."

Comisión de Apelación de la FPF desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras el duro castigo contra Renzo Garcés, quien rompió su silencio.

Erickson Acuña
Renzo Garcés y una dura noticia de la Comisión de Apelación de la FPF.
Renzo Garcés y una dura noticia de la Comisión de Apelación de la FPF. | Foto: carlosnieto_25
COMPARTIR

A poco del reinicio del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima conoció una dura noticia sobre el caso de Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Néstor Gorosito, pues la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por el club blanquiazul.

De esta manera, las tres personas mencionadas no podrán estar con el plantel varias jornadas en esta segunda parte de temporada, lo que ha generado una serie de reacciones entre los hinchas y propios jugadores, como fue el caso del zaguero nacional que utilizó su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Renzo Garcés tras ratificarse la dura sanción?

Renzo Garcés

El comunicado que compartió Renzo Garcés en su cuenta de Instagram

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Tristeza en Matute: Alianza Lima perdió 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol

  2. FPF anunció salida de Ibáñez y mencionó al nuevo DT de la selección peruana: "Una nueva era"

  3. ¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano