Renzo Garcés tomó una decisión tras suspensión y se pronunció con fuerte mensaje: "Hoy..."

A poco del reinicio del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima conoció una dura noticia sobre el caso de Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Néstor Gorosito, pues la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por el club blanquiazul.

De esta manera, las tres personas mencionadas no podrán estar con el plantel varias jornadas en esta segunda parte de temporada, lo que ha generado una serie de reacciones entre los hinchas y propios jugadores, como fue el caso del zaguero nacional que utilizó su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Renzo Garcés tras ratificarse la dura sanción?