- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Colombia vs EE.UU. Vóley
- Mundial de desayunos
Renzo Garcés tomó una decisión tras suspensión y se pronunció con fuerte mensaje: "Hoy..."
Comisión de Apelación de la FPF desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras el duro castigo contra Renzo Garcés, quien rompió su silencio.
A poco del reinicio del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima conoció una dura noticia sobre el caso de Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Néstor Gorosito, pues la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por el club blanquiazul.
De esta manera, las tres personas mencionadas no podrán estar con el plantel varias jornadas en esta segunda parte de temporada, lo que ha generado una serie de reacciones entre los hinchas y propios jugadores, como fue el caso del zaguero nacional que utilizó su cuenta de Instagram.
¿Qué dijo Renzo Garcés tras ratificarse la dura sanción?
El comunicado que compartió Renzo Garcés en su cuenta de Instagram
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50