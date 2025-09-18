0
EN DIRECTO
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
EN VIVO
Barcelona vs. Newcastle por la Champions League

Prensa chilena da firme calificativo a Alianza Lima previo a partido ante U de Chile: "Longevo y..."

Alianza Lima enfrenta a U de Chile y, como antesala a este vibrante encuentro de cuartos de final de Copa Sudamericana, la prensa chilena calificó a los blanquiazules. 

Diego Medina
Alianza Lima y U de Chile son noticia en el país sureño por partido de Copa Sudamericana.
Alianza Lima y U de Chile son noticia en el país sureño por partido de Copa Sudamericana. | Foto: Conmebol
COMPARTIR

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos elencos tienen una cita en Matute y en la antesala a este encuentro la prensa chilena ha impactado con firmes calificativos para el equipo liderado por Néstor Gorosito.

Alianza Lima y U de Chile se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: alineaciones, horarios y dónde ver

Según publicó el reconocido medio "La Tercera", el plantel de Alianza Lima es uno de los equipos que presenta un plantel de mayor en edad en promedio. De hecho, están en el Top 3 de elencos que afrontan la Copa Sudamericana con este aspecto, por lo que no dudan en destacar a los experimentados Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

"Alianza Lima: el longevo y mundialista equipo peruano que amenaza a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El plantel incaico es el tercero de más edad entre los ocho que quedan en la competencia, solo superados por Fluminense y Bolívar. Los Íntimos tiene 14 jugadores de 30 años o más, entre ellos dos de 41: Paolo Guerrero y Hernán Barcos", manifestó La Tercera de Chile.

Alianza Lima vs U de Chile

La Tercera de Chile se refirió a Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Del mismo modo, otro calificativo para la entidad blanquiazul es el de mundialista, ya que destaca que tiene ciertos jugadores que han afrontado una Copa del Mundo para orgullo de los aficionados: Pedro Aquino, Miguel Trauco y Paolo Guerrero.

Prensa chilena advirtió a U de Chile sobre Alianza Lima

Como parte de los párrafos expuestos en los artículos, se rescata el camino que ha tenido Alianza Lima para llegar a estas instancias del torneo. Sabe de sus virtudes en esta temporada, por lo que esperan que U de Chile logre competir a la altura.

"Ya en la Sudamericana, eliminó a Gremio de Brasil en los playoffs e hizo lo mismo con Universidad Católica de Ecuador, en los octavos de final, para lograr el derecho a medirse a Universidad de Chile en la ronda de los mejores ocho clubes. El proyecto de Alianza Lima ha encontrado un equilibrio, al menos en el plano internacional. Un equipo que vino desde abajo en la Copa Libertadores, que debió pasar tres rondas eliminatorias en las que dejó en el camino a Boca Juniors y Deportes Iquique, antes de disputar la fase grupal del torneo", indica.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Autuori dio fuerte calificativo a Cristian Benavente tras debut con Sporting Cristal: "Es un..."

  2. Universitario solicitó nuevas sanciones para 3 figuras de Alianza Lima: "Para meternos con ellos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano