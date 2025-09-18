Prensa chilena da firme calificativo a Alianza Lima previo a partido ante U de Chile: "Longevo y..."

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos elencos tienen una cita en Matute y en la antesala a este encuentro la prensa chilena ha impactado con firmes calificativos para el equipo liderado por Néstor Gorosito.

Según publicó el reconocido medio "La Tercera", el plantel de Alianza Lima es uno de los equipos que presenta un plantel de mayor en edad en promedio. De hecho, están en el Top 3 de elencos que afrontan la Copa Sudamericana con este aspecto, por lo que no dudan en destacar a los experimentados Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

"Alianza Lima: el longevo y mundialista equipo peruano que amenaza a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El plantel incaico es el tercero de más edad entre los ocho que quedan en la competencia, solo superados por Fluminense y Bolívar. Los Íntimos tiene 14 jugadores de 30 años o más, entre ellos dos de 41: Paolo Guerrero y Hernán Barcos", manifestó La Tercera de Chile.

La Tercera de Chile se refirió a Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Del mismo modo, otro calificativo para la entidad blanquiazul es el de mundialista, ya que destaca que tiene ciertos jugadores que han afrontado una Copa del Mundo para orgullo de los aficionados: Pedro Aquino, Miguel Trauco y Paolo Guerrero.

Prensa chilena advirtió a U de Chile sobre Alianza Lima

Como parte de los párrafos expuestos en los artículos, se rescata el camino que ha tenido Alianza Lima para llegar a estas instancias del torneo. Sabe de sus virtudes en esta temporada, por lo que esperan que U de Chile logre competir a la altura.

"Ya en la Sudamericana, eliminó a Gremio de Brasil en los playoffs e hizo lo mismo con Universidad Católica de Ecuador, en los octavos de final, para lograr el derecho a medirse a Universidad de Chile en la ronda de los mejores ocho clubes. El proyecto de Alianza Lima ha encontrado un equilibrio, al menos en el plano internacional. Un equipo que vino desde abajo en la Copa Libertadores, que debió pasar tres rondas eliminatorias en las que dejó en el camino a Boca Juniors y Deportes Iquique, antes de disputar la fase grupal del torneo", indica.