Multicampeón con Alianza Lima dio rotunda opinión sobre la renovación de Gorosito: "No es..."

Un exjugador que logró alzar el título con Alianza Lima no se guardó nada al opinar firmemente sobre la posible renovación de Néstor Gorosito para el 2026. Conoce los detalles.

Angel Curo
Multicampeón con Alianza Lima opinó sobre la renovación de Néstor Gorosito
Multicampeón con Alianza Lima opinó sobre la renovación de Néstor Gorosito | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
Alianza Lima atraviesa una gran temporada bajo el mando de Néstor Gorosito, donde han conseguido importantes logros a nivel internacional, alcanzando la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por ello, la directiva ha iniciado negociaciones para renovar el contrato del estratega. Ante esta situación, Walter Vílchez, multicampeón con los 'íntimos', reveló su firme postura.

Alianza Lima y U de Chile se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Walter Vílchez apareció como invitado en la última edición del programa 'L1 Radio', donde fue consultado sobre la posible renovación del DT Néstor Gorosito de cara a la temporada 2026 y si, en caso dependiera de él, tomaría la decisión de extender el contrato del técnico.

En su respuesta, el popular 'Pacho' Vílchez dejó en claro que le agrada la idea de seguir contando con el 'Pipo' para el próximo año, pues considera que ha logrado generar una gran conexión con los jugadores.

Video: L1 MAX

"Sí, yo soy de la idea de que las instituciones tienen que buscar técnicos que calcen para lo que tú quieres como equipo e institución, y me parece que Gorosito calza muy bien en la idiosincrasia del futbolista de Alianza, por su forma de ser y cómo llegarle al futbolista. No es fácil lograr lo que tú quieres y que el futbolista 'mate por ti'. Sería un punto muy importante, que puede tener continuidad", expresó.

Néstor Gorosito está cerca de renovar con Alianza Lima

Según indicó el periodista César Luis Merlo, la directiva de Alianza Lima está cerca de poder concretar la renovación de Néstor Gorosito. El hombre de prensa aseguró que las negociaciones se encuentra en la última etapa y el vínculo sería hasta finales del 2026.

Néstor Gorosito, Alianza Lima

Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima. Foto: Carlos Félix/URPI

"Alianza Lima tiene negociaciones muy avanzadas para renovar contrato con Néstor Gorosito. El club y el DT se encuentran en la fase final para cerrar el nuevo vínculo, que será hasta diciembre de 2026", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Walter Vílchez es multicampeón con Alianza Lima

Walter Vílchez es uno de los jugadores más recordados de Alianza Lima, club donde logró los mayores logros de su carrera y pudo alzar el título nacional en tres oportunidades (2001, 2003 y 2004).

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

