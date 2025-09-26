Alianza Lima y su primer lesionado para enfrentar a Cienciano por el Clausura: "Se estima 15 días"

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero una mala noticia llegó hasta la tienda blanquiazul: un jugador titular en el once de Néstor Gorosito salió lesionado del encuentro contra la U. de Chile y se perderá este gran duelo.

Alessandro Burlamaqui es el primer lesionado de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por Torneo Clausura

Según informó el periodista deportivo especializado en Alianza, Gerson Cuba, el volante Alessandro Burlamaqui sufrió un desgarro de cuádriceps de primer grado tras el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Además, reveló que esta para será de 15 días aproximadamente, por lo que el jugador proveniente de España se perderá la fecha 11 y 12 del Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima perderá a Alessandro Burlamaqui ante Cienciano por lesión.

"Alessandro Burlamaqui quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Cienciano, tras sufrir un desgarro de cuádriceps de primer grado. Su tiempo de recuperación se estima en alrededor de 15 días", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

De esta forma, Alianza Lima no tendrá a un Burlamaqui, volante ofensivo, para el ataque contra Cienciano, por lo que Néstor Gorosito tiene que replantear su oncena para obtener un buen resultado si desea seguir luchando por el campeonato nacional de este 2025.

Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima

Cabe destacar que Alessandro Burlamaqui ha disputado dos torneos junto a Alianza: la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. En el torneo internacional jugó 4 de los 6 partidos posibles, obteniendo solo 1 tarjeta amarilla y sin asistencias en sus estadísticas. Por otro lado, en la liga local alineó en 7 de 9 ocasiones, sin haber realizado asistencias, pero recibió 2 amonestaciones.