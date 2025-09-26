- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Alianza Lima y su primer lesionado para enfrentar a Cienciano por el Clausura: "Se estima 15 días"
Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, una noticia preocupante llegó hasta Matute: un jugador titular sufrió una lesión durante el partido contra U. de Chile.
Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero una mala noticia llegó hasta la tienda blanquiazul: un jugador titular en el once de Néstor Gorosito salió lesionado del encuentro contra la U. de Chile y se perderá este gran duelo.
PUEDES VER: Galván dio rotundo comentario sobre Burlamaqui tras eliminación de Alianza Lima: "Te crees..."
Alessandro Burlamaqui es el primer lesionado de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por Torneo Clausura
Según informó el periodista deportivo especializado en Alianza, Gerson Cuba, el volante Alessandro Burlamaqui sufrió un desgarro de cuádriceps de primer grado tras el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Además, reveló que esta para será de 15 días aproximadamente, por lo que el jugador proveniente de España se perderá la fecha 11 y 12 del Clausura de la Liga 1.
Alianza Lima perderá a Alessandro Burlamaqui ante Cienciano por lesión.
"Alessandro Burlamaqui quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Cienciano, tras sufrir un desgarro de cuádriceps de primer grado. Su tiempo de recuperación se estima en alrededor de 15 días", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
De esta forma, Alianza Lima no tendrá a un Burlamaqui, volante ofensivo, para el ataque contra Cienciano, por lo que Néstor Gorosito tiene que replantear su oncena para obtener un buen resultado si desea seguir luchando por el campeonato nacional de este 2025.
Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima
Cabe destacar que Alessandro Burlamaqui ha disputado dos torneos junto a Alianza: la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. En el torneo internacional jugó 4 de los 6 partidos posibles, obteniendo solo 1 tarjeta amarilla y sin asistencias en sus estadísticas. Por otro lado, en la liga local alineó en 7 de 9 ocasiones, sin haber realizado asistencias, pero recibió 2 amonestaciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50