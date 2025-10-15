Jesús Castillo y su inesperada publicación en la previa del partido Alianza Lima vs. Sport Boys
¡En el once! El volante de Alianza Lima, Jesús Castillo llamó la atención de los hinchas con una firme publicación tras ser tomado en cuenta por Néstor Gorosito.
El Torneo Clausura 2025 continúa con interesantes partidos en la recta final, siendo el Alianza Lima vs Sport Boys uno de los más atractivos de la fecha 14. En la previa de este encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Jesús Castillo captó la atención en las redes sociales.
Como se recuerda, el volante blanquiazul perdió espacio en el equipo semanas atrás, cuando era una opción como recambio. Y es que el mediocampista peruano no sumaba minutos en los últimos compromisos, y por si fuera poco, no entraba en la lista de convocados de Néstor Gorosito, tanto en la Copa Sudamericana como en el campeonato local.
Jesús Castillo captó la atención de los hinchas en las redes sociales
De acuerdo a reciente información del periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, el arquero Ángelo Campos y Jesús Castillo serán titulares en Alianza Lima frente a Sport Boys. En medio de esta situación, y horas antes de que se confirmara esta noticia, el volante llamó la atención de sus seguidores.
A través de su cuenta de Instagram compartió un video de los entrenamientos del plantel del ‘Pipo’ para el choque ante el cuadro rosado. Muy enfocado en este trascendental partido por el Torneo Clausura, el futbolista aparece haciendo los trabajos respectivos, luchando por quedarse con el puesto de titular.
Vale mencionar que el entrenador Néstor Gorosito maneja otros nombres como volantes de contención, ellos son Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui. Por este motivo, el mediocampista formado en las divisiones menores del club blanquiazul no fue considerado con regularidad.
Jesús Castillo: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado actual de 550 mil €.
¿Cuándo es el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura?
Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria (Matute) a Sport Boys este jueves 16 de octubre.
