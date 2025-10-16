Alianza Lima sumó 6 puntos en la tabla de posiciones y se ilusiona con el título del Clausura
Alianza Lima emocionó a sus hinchas luego de conocerse que sumó puntos en la tabla del Torneo Clausura, por lo que ahora se emocionan con pelear el título.
Alianza Lima se alista para enfrentar a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscan sumar triunfos y finalizar entre los primeros lugares de la tabla acumulada. En medio de ese panorama, los ‘íntimos’ sorprendieron a sus hinchas al sumar puntos importantes en la tabla de posiciones con los que se ilusiona para pelear el título.
Mientras el equipo dirigido por Néstor Gorosito se prepara para este duelo crucial, las divisiones menores del club siguen destacando. Recientemente, la categoría Sub 18 de Alianza Lima consiguió una contundente victoria por 5-0 ante ADT en la segunda fecha del Clausura del Torneo Sub 18.
Alianza Lima se impuso de forma categórica ante ADT en el Torneo Sub 18.
El cuadro blanquiazul mostró gran solidez en todas sus líneas, especialmente en ataque, donde brilló Josué Montenegro, autor de un doblete. Los otros tantos fueron obra de Adriano Neciosup, Yosimar Gómez y Angelo Gironda, sellando una goleada perfecta.
Con este resultado, Alianza Lima sumó 6 puntos en la tabla de posiciones y mantiene puntaje perfecto tras disputarse las dos primeras jornadas, ubicándose como líder en solitario del grupo B del Torneo Juvenil Sub 18.
Cabe destacar que el conjunto victoriano está obligado a ganar el Clausura, luego de caer en semifinales del Apertura. Si logra conquistar este torneo, podrá disputar la gran final por el título nacional y obtener la clasificación a la Copa Libertadores Sub 20.
Así marcha el Grupo B del Torneo Sub 18
|Grupo B
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|2
|6
|2. Sport Boys
|1
|3
|3. Universitario de Deportes
|1
|3
|4. Sport Huancayo
|2
|3
|5. Alianza Universidad
|2
|0
|6. ADT de Tarma
|2
|0
Próximo partido de Alianza Lima
Ahora, Alianza Lima debe volver a los entrenamientos para poder afrontar un duro encuentro ante su clásico rival: Universitario de Deportes. Esta edición del clásico nacional está programado a desarrollarse el martes 21 de octubre a las 3:00 p.m. (hora peruana) y el recinto será el complejo deportivo del EGB.
