Franco Navarro y su duro análisis sobre el nivel de Alianza Lima en el Clausura: "Hasta el..."

Alianza Lima no ha logrado mostrar un gran rendimiento en el Torneo Clausura, pues han tenido resultados irregulares que los ha llevado a quedar prácticamente fuera de la pelea por el título de la Liga 1 2025. Ante ello, Franco Navarro se pronunció sobre el discreto nivel que han mostrado los blanquiazules.

Franco Navarro dejó su duro análisis sobre el nivel de Alianza Lima

Durante la presentación oficial de la renovación de Néstor Gorosito como entrenador de Alianza Lima hasta 2026, el director deportivo Franco Navarro se refirió al notorio contraste en el rendimiento del equipo entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el dirigente destacó que el plantel mantiene intacto su compromiso por seguir luchando hasta el final por el título nacional, pues aún conservan chances matemáticas. Sin embargo, fue autocrítico al reconocer que el club no se encuentra en el nivel ni en la posición que representa la historia de Alianza Lima.

Franco Navarro declaró ante la prensa en el anuncio de la renovación de Néstor Gorosito.

"Este año no termina, vamos a seguir pelando hasta el final. Creemos que no estamos en el lugar que merece la institución y eso lo reconocemos. Necesitamos rápidamente encontrar el camino para pelear el campeonato hasta el final", expresó.

De igual forma, el directivo blanquiazul reveló que desde la dirección deportiva trabajan para poder remediar la compleja situación que atraviesa el club en su rendimiento en la Liga 1. "No nos hemos enfocados de la forma que corresponda en el torneo local. Nuestra responsabilidad es encontrar el camino y hacer las correcciones que correspondan", añadió.

Números de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Durante el segundo certamen del año, Alianza Lima ha evidenciado una notoria caída en su rendimiento, pasando de realizar destacadas actuaciones en la Copa Sudamericana, donde logró eliminar a rivales de peso, a dejar escapar puntos importantes frente a equipos, en teoría, de menor jerarquía.

En el Torneo Clausura, los blanquiazules acumulan cuatro derrotas, una de ellas en Matute, y tres empates, resultados que los han relegado al tercer lugar de la tabla con 24 puntos, quedando a nueve unidades del líder, su eterno rival Universitario de Deportes.