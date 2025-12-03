- Hoy:
¡Salió victorioso! Alianza Lima ganó 3-2 y se acerca al objetivo de la temporada
Alianza Lima logró un importante resultado en la recta final de la temporada para alegría de los hinchas blanquiazules que se ilusionan con la meta.
Se termina el 2025 y Alianza Lima sigue luchando por alcanzar uno de los objetivos de la temporada. Y es que el club blanquiazul inició el año enfocado en conquistar todos los títulos en todas sus disciplinas; sin embargo, no en todas ha podido darle una alegría a su hinchada como fue el caso de la Liga 1.
PUEDES VER: Suena como flamante refuerzo de Universitario, pero su representante se reunirá con Alianza Lima
Por ello, al igual que el primer equipo espera conseguir la meta en sus divisiones menores donde viene realizando una buena campaña y sigue a paso firme de llegar a la final. Precisamente consiguió un importante resultado que mantiene viva la ilusión de los hinchas victorianos a poco de terminar el torneo.
Alianza Lima afronta la temporada 2025 buscando lograr el objetivo
Resulta que Alianza Lima logró un importante triunfo por 3-2 sobre Sport Boys en la semifinal de ida del Torneo Clausura Sub 18 disputado en el estadio Campolo Alcalde, en el Callao. Con un doblete de Paolo Justo a los 28’ y 39’, los blanquiazules se fueron al descanso con el 2-0 parcial.
Ya en la etapa complementaria Adrián Santana descontó para el conjunto rosado, pero al minuto 87’ Jefferson Muñoz estiró el marcador 3-1. Cuando se jugaban los descuentos del compromiso, Santana se encargó de poner el segundo del cuadro chalaco, pero el marcador no se movió. De esta manera, el cuadro ‘íntimo’ se acerca a la final.
Alianza Lima Sub 18 va a paso firme y venció a Sport Boys
Cabe mencionar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tuvo a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes jugaron partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.
Resultados de las semifinales de ida de Torneo Clausura Sub 18
- Sport Boys 2-3 Alianza Lima
- Universitario 1-2 Sporting Cristal
