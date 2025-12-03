0
EN VIVO
Real Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga

¡Salió victorioso! Alianza Lima ganó 3-2 y se acerca al objetivo de la temporada

Alianza Lima logró un importante resultado en la recta final de la temporada para alegría de los hinchas blanquiazules que se ilusionan con la meta.

Erickson Acuña
Alianza Lima y un triunfo clave en la temporada 2025.
Alianza Lima y un triunfo clave en la temporada 2025. | GLR
COMPARTIR

Se termina el 2025 y Alianza Lima sigue luchando por alcanzar uno de los objetivos de la temporada. Y es que el club blanquiazul inició el año enfocado en conquistar todos los títulos en todas sus disciplinas; sin embargo, no en todas ha podido darle una alegría a su hinchada como fue el caso de la Liga 1.

Universitario y Alianza Lima tienen en la mira a figura extranjera.

PUEDES VER: Suena como flamante refuerzo de Universitario, pero su representante se reunirá con Alianza Lima

Por ello, al igual que el primer equipo espera conseguir la meta en sus divisiones menores donde viene realizando una buena campaña y sigue a paso firme de llegar a la final. Precisamente consiguió un importante resultado que mantiene viva la ilusión de los hinchas victorianos a poco de terminar el torneo.

Alianza Lima afronta la temporada 2025 buscando lograr el objetivo

Resulta que Alianza Lima logró un importante triunfo por 3-2 sobre Sport Boys en la semifinal de ida del Torneo Clausura Sub 18 disputado en el estadio Campolo Alcalde, en el Callao. Con un doblete de Paolo Justo a los 28’ y 39’, los blanquiazules se fueron al descanso con el 2-0 parcial.

Ya en la etapa complementaria Adrián Santana descontó para el conjunto rosado, pero al minuto 87’ Jefferson Muñoz estiró el marcador 3-1. Cuando se jugaban los descuentos del compromiso, Santana se encargó de poner el segundo del cuadro chalaco, pero el marcador no se movió. De esta manera, el cuadro ‘íntimo’ se acerca a la final.

Alianza Lima

Alianza Lima Sub 18 va a paso firme y venció a Sport Boys

Cabe mencionar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tuvo a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes jugaron partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.

Resultados de las semifinales de ida de Torneo Clausura Sub 18

  • Sport Boys 2-3 Alianza Lima
  • Universitario 1-2 Sporting Cristal

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Duro golpe! Se confirmó la fuerte lesión que sufrió Luis Abram en el Sporting Cristal vs Alianza

  2. Mr Peet reveló que tuvo problemas con L1 MAX por narración de 'Pol Deportes': "Hay temas legales"

  3. Cusco FC da el batacazo anunciando el fichaje de campeón con Alianza Lima: "Magia y jerarquía"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano