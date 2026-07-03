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Alianza Lima vs. Sport Boys por Torneo Clausura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado
Conoce el día, hora y canal confirmado para ver el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Cada vez se revela más la programación de las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026. En esta ocasión, se difundió la cuarta fecha, en la que jugarán Alianza Lima y Sport Boys del Callao. El cuadro rosado será local en esta jornada de la Liga 1, por lo que los aficionados están a la expectativa de los detalles.
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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Boys?
El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará el próximo sábado 9 de agosto por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos protagonizarán el choque de la fecha, por lo que los hinchas no querrán perderse este cotejo.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?
El choque entre Alianza Lima y Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 comenzará a las 8.00 p. m.. De igual manera, estos son los horarios en otros países:
- México: 7.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.
- Venezuela, Chile, Bolivia: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 se verá en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), a través de los operadores de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win. Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming en las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.
Alianza Lima venció a Sport Boys en Matute por el Torneo Apertura 2026.
¿Dónde jugará Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?
Según informó el periodista Gerson Cuba, se estima que el duelo se juegue en el Estadio Nacional de Lima con presencia de ambas hinchadas. Se realizarán las inspecciones técnicas respectivas para determinar si el recinto deportivo es viable para este espectáculo. De lo contrario, el encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, pero solo con presencia de la hinchada local (Sport Boys).
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