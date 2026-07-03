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Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, fue anunciado como nuevo DT de club campeón: "Vínculo"

Néstor Gorosito se encontraba sin equipo luego de ser despedido de Alianza Lima y ahora se confirmó que asumirá las riendas de un club campeón que busca la gloria.

Angel Curo
Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, fue anunciado como nuevo DT de club campeón
Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, fue anunciado como nuevo DT de club campeón | Composición: Líbero
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Néstor Gorosito se encontraba sin equipo luego de haber sido cesado de su cargo como técnico de Alianza Lima por los malos resultados obtenidos en el cierre de la temporada 2025. Luego de varios meses, el entrenador argentino dio el batacazo tras confirmarse su llegada a un club histórico.

Alianza Lima tuvo a futbolista que dejó buenos recuerdos en el club, pero ahora se acerca a otro rival.

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Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, fue anunciado como nuevo DT de club campeón

En los últimos días se había informado que el ‘Pipo’ Gorosito venía siendo sondeado como un posible candidato para asumir la dirección técnica de San Lorenzo, uno de los clubes más representativos de Argentina y valorado en todo el continente. Precisamente, tras varias negociaciones, confirmaron su llegada.

Mediante sus canales oficiales, el Ciclón confirmó que el ex DT de Alianza Lima será su nuevo entrenador tras firmar un contrato por un año. Asimismo, presentó a los integrantes de su comando técnico, que buscarán devolverle el éxito a San Lorenzo.

Néstor Gorosito, San Lorenzo

Néstor Gorosito fue anunciado como DT de San Lorenzo

Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo Director Técnico de San Lorenzo de Almagro, al firmar su vínculo por 12 meses. Su cuerpo técnico está compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico”, informó el club en sus redes sociales.

Esta será la primera experiencia del estratega argentino luego de su salida de Alianza Lima a finales de 2025, etapa en la que logró numerosas hazañas, pero terminó sin títulos y con la clasificación a la Copa Libertadores como Perú 4.

Por su parte, San Lorenzo destacó el regreso de Néstor Gorosito tras varios años. Cabe señalar que tuvo una etapa fructífera como jugador. La alegría de estar en tu casa, Pipo, publicaron junto a una fotografía que evidencia la alegría del técnico.

Néstor Gorosito, Alianza Lima

Néstor Gorosito mostró su alegría por firmar con San Lorenzo

Trayectoria de Néstor Gorosito como técnico

  • Nueva Chicago (Argentina)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Lanús (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • River Plate (Argentina)
  • Tigre (Argentina)
  • Almería (España)
  • San Martín SJ (Argentina)
  • Olimpia (Paraguay)
  • Colón (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)
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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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