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Alianza Lima informó lesiones de siete futbolistas para el Torneo Clausura e impacta a hinchas

Alianza Lima compartió el parte médico de su primer equipo y preocupó a los hinchas al confirmar la baja de siete futbolistas para el Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
Alianza Lima informó lesiones de siete futbolista para el Torneo Clausura e impacta a hinchas
Alianza Lima informó lesiones de siete futbolista para el Torneo Clausura e impacta a hinchas | Composición: Líbero
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Alarma en Matute. Alianza Lima es consciente de que no puede relajarse en ninguna fecha, ya que debe responder a la exigencia de su hinchada de conquistar el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la escuadra blanquiazul impactó tras anunciar oficialmente las lesiones de siete futbolistas de su primer equipo.

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Alianza Lima informó lesiones de siete futbolistas para el Torneo Clausura

La delegación femenina de Alianza Lima logró una importante victoria ante FC Killas en la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, no todo fue alegría para los hinchas, luego de conocerse que siete jugadoras del plantel se encuentran lesionadas.

En un parte médico, la institución anunció que las futbolistas Sandy Dorador, Gianella Romero, Heidy Padilla, Lucerito Huamán, Alondra Vilchez, Nisa Marquinez y Elsa Tapullima se encuentran en el proceso de recuperación de sus lesiones, por lo que es dudosa su presencia en los primeros partidos del campeonato.

Alianza Lima

Alianza Lima confirmó la lesión de siete futbolistas para la Liga Femenina 2026

Uno de los casos más positivos es de Dorador, quien ya realiza los trabajos en campo luego de haber superado un esguince en el ligamento de la rodilla derecha, por lo que ya está en la etapa final de su recuperación. Por su parte, Marquínez y Tapullima sufrieron un traumatismo de cabeza y no fueron consideradas para el duelo como medida de prevención.

De esta forma, por ahora, Alianza Lima no podrá contar con las futbolistas en sus planes para su próximo compromiso, al menos hasta que reciban el alta médica. Esto representa un duro golpe para el equipo del DT José Letelier, que viene de caer en las semifinales del Torneo Apertura.

¿Cuándo juega Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

La escuadra victoriana tendrá que reanudar los entrenamientos con la mira puesta en su siguiente partido frente a Defensores del Ilucán, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Hugo Sotil, en Villa El Salvador.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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