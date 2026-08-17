Alianza Lima va con todo ante Melgar: invicto en la altura este año

Alianza Lima afrontará este domingo un nuevo desafío en Arequipa. El cuadro blanquiazul visitará a FBC Melgar a las 3.30 p. m., por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un duelo que promete ser de alta exigencia.

El equipo de Pablo Guede llega con confianza luego de mantener su invicto en plazas de altura durante esta temporada. Los resultados conseguidos fuera de Lima le permiten encarar con optimismo una prueba complicada en la Ciudad Blanca.

Al frente estará un Melgar que también pelea en la parte alta de la tabla y llega en buen momento. Por ello, Alianza deberá mostrar su mejor versión para controlar las condiciones del partido y evitar que el conjunto arequipeño imponga su ritmo.

Guede sabe que este encuentro puede marcar un punto importante en las aspiraciones blanquiazules. La intención será mantener el orden, aprovechar las oportunidades y sumar tres puntos que le permitan seguir consolidándose en la parte alta del campeonato.

Además, el partido tendrá un ingrediente especial: estará en juego el liderato del Clausura. Alianza Lima buscará aprovechar su buen momento en la altura para dar un golpe en Arequipa y regresar a casa con una victoria clave.

ALIANZA LIMA EN LA ALTURA 2026: