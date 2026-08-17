Alianza Lima va con todo ante Melgar: invicto en la altura este año
Alianza Lima visita este domingo a Melgar en Arequipa con el objetivo de mantener su buen registro en altura y pelear por el liderato del Clausura.
Alianza Lima afrontará este domingo un nuevo desafío en Arequipa. El cuadro blanquiazul visitará a FBC Melgar a las 3.30 p. m., por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un duelo que promete ser de alta exigencia.
PUEDES VER: Ricardo Bettocchi, arquero de UTC, dio rotunda opinión sobre el gol de Alianza Lima: "No debí"
El equipo de Pablo Guede llega con confianza luego de mantener su invicto en plazas de altura durante esta temporada. Los resultados conseguidos fuera de Lima le permiten encarar con optimismo una prueba complicada en la Ciudad Blanca.
Al frente estará un Melgar que también pelea en la parte alta de la tabla y llega en buen momento. Por ello, Alianza deberá mostrar su mejor versión para controlar las condiciones del partido y evitar que el conjunto arequipeño imponga su ritmo.
Guede sabe que este encuentro puede marcar un punto importante en las aspiraciones blanquiazules. La intención será mantener el orden, aprovechar las oportunidades y sumar tres puntos que le permitan seguir consolidándose en la parte alta del campeonato.
Además, el partido tendrá un ingrediente especial: estará en juego el liderato del Clausura. Alianza Lima buscará aprovechar su buen momento en la altura para dar un golpe en Arequipa y regresar a casa con una victoria clave.
ALIANZA LIMA EN LA ALTURA 2026:
- ADT 0-1 Alianza Lima — Tarma.
- Cienciano 0-1 Alianza Lima — Cusco.
- Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima — Cusco.
- Cajamarca 1-1 Alianza Lima — Cajamarca.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00