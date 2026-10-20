Leao Butrón fue contundente con el nivel de Alianza Lima: "El equipo más regular y sin ayuda arbitral"

Leao Butrón se refirió a las polémicas decisiones arbitrales que vienen generando de qué hablar en el fútbol peruano. En la visita del plantel de Alianza Lima al Señor de los Milagros, el exguardameta blanquiazul resaltó la constancia del equipo íntimo durante la temporada y expresó sus cuestionamientos por los errores de los árbitros.

Leao Butrón fue contundente con el nivel de Alianza Lima

En conversación con el periodista Raúl Chávez, el referente en la portería íntima señaló que Alianza es el equipo más regular de la Liga 1. Sin embargo, dejó un picante comentario al señalar que lo hacen sin ayuda arbitral, resaltando que siempre se equivocan pero siempre en contra de los dirigidos por Pablo Guede.

"Es el equipo más regular del año y sin ayuda arbitral. Siempre se equivocan, pero lo malo es que siempre a favor de un equipo", señaló Butrón, reafirmando su posición frente al desempeño de los árbitros y las polémicas que se vienen suscitando en el torneo.

Con estas palabras, el excapitán de Alianza se unió a los cuestionamientos sobre el arbitraje en el fútbol peruano, en medio de un clima de debate por las decisiones de los jueces entre los protagonistas del torneo y los aficionados.

Butrón fue tres veces campeón con Alianza Lima

Clubes donde jugó Leao Butrón

Estos son los clubes donde jugó el exportero: