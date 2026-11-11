Teófilo Cubillas, ex Alianza, ingresó al mítico Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El fútbol peruano vuelve a estar en los ojos del mundo gracias a Teófilo 'Nene' Cubillas. El histórico exfutbolista nacional fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante la ceremonia de investidura realizada el pasado martes 10 de noviembre en Pachuca, México. De esta manera, el ídolo de Alianza Lima y la selección peruana recibió un nuevo reconocimiento por su extraordinaria carrera.

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Cubillas fue distinguido en la categoría de Decanos Internacionales, junto al brasileño Sócrates. La ceremonia también reunió a grandes figuras del balompié mundial como Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Bebeto y Davor Suker, quienes también fueron reconocidos por su legado en este deporte.

Alianza Lima y el reconocimiento para Teófilo Cubillas.

El 'Nene' estuvo acompañado por Jaime Duarte, su excompañero en Alianza Lima y la selección peruana. Durante el homenaje, el histórico '10' recordó con emoción su participación en el Mundial de México 1970, donde Perú alcanzó los cuartos de final. Además, agradeció el cariño que siempre recibió en territorio mexicano y señaló que llevará este reconocimiento en su corazón.

Los números de Teófilo Cubillas con Alianza Lima y la selección peruana

La trayectoria de Cubillas explica por qué es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia del Perú. Con Alianza Lima construyó una relación especial y conquistó los títulos nacionales de 1977 y 1978. Anotó 117 goles en partidos de liga con la camiseta blanquiazul, una cifra que refleja su enorme capacidad ofensiva.

Teófilo Cubillas con el reconocimiento tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Con la selección peruana también dejó una huella imborrable: disputó 81 partidos y marcó 26 goles, registro que lo ubica entre los máximos artilleros históricos de la Bicolor. Además, participó en los Mundiales de México 1970, Argentina 1978 y España 1982, y convirtió diez tantos en las Copas del Mundo. Fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la Copa América de 1975.