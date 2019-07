Kilian Virviescas sufrió infarto cerebral y fue hospitalizado de emergencia en Colombia

Una mala noticia reportan desde Colombia. El ex lateral izquierdo de Alianza Lima, Kilian Virviescas, sufrió un infarto cerebral el pasado martes y tuvo que ser internado de manera inmediata en la Clínica Calambeo, de la ciudad de Ibagué.

El ex futbolista de 39 años, además de defender la casaquilla 'blanquiazul', vistió las camisetas de América de Cali, Real Cartagena, Santa Fe, Patriotas, Envigado, River Plate, San Lorenzo, Sao Caetano, Deportes La Serena, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Deportes Tolima, Enviado, Unión San Felipe y Patriotas.

Según informa Gol Caracol, el bogotano estaba observando el duelo por la primera semifinal de la Copa América 2019 entre Argentina vs Brasil, sin embargo, al reportar molestias fue auxiliado con prontitud por parte de sus familiares, quienes lo derivaron hacia el centro médico.

Aunque se temía lo peor, Kilian Virviescas ha experimentado una muy buena evolución, indicativo que tranquiliza a sus familiares. De momento, sigue hospitalizado en el referido lugar.

"Estoy estable, me hicieron un examen a tráves del esofago, tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención mediante un catéter. Perdí la movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo, me estoy recuperando de eso", indicó Virviescas.

El referido problema apareció de manera sorpresiva, ya que el ex 'Millonario' se estaba preparando para disputar un duelo con Tolima en el National Senior Master, torneo del que es fundador junto a Iván 'Champeta' Velásquez y Roller Cambindo. En la actualidad, dirige una escuela de Fútbol, "V&V Fútbol Club", junto a su amigo Fabián Vargas.

EL DATO

Kilian Virviescas formó parte del once titular de River Plate que disputó la final ante Cienciano por la Copa Sudamericana 2003.