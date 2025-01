Carlos Bustos dijo que Alianza Lima irá siempre a buscar los partidos

Tras el nuevo empate sin goles, esta vez ante Sport Boys , Carlos Bustos reconoce que no se genera chances de gol en la proporción que quisiera, sin embargo, apuntó que el cuadro que dirige sí tuvo chances ante los rosados, pero que estas no se resolvieron de la mejor manera.

“La construcción de un equipo no es fácil, que no se olvide que tenemos apenas doce partidos, y que en ocho no ha recibido gol; aunque lo que ha marcado fue la falta de en la generación de juego”, puntualizó el estratega argentino que fue contratado para toda la temporada.