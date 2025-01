Percy Liza tras haber empatado con Universitario: "No fue justo"

El delantero de Sporting Cristal , Percy Liza , consideró que no fue justo el empate que encontraron ante Universitario por la jornada 4 de la Fase 2 de la Liga 1 . Explicó que por lo mostrado en el cotejo, debieron de llevarse los tres puntos.

"Creo que no fue justo el empate, merecimos por lo que hicimos en el partido. También hubo mérito por parte del rival, hay que levantarnos de esta. Felizmente no se perdió, ellos pudieron voltearnos el partido pero no pasó", expresó en una entrevista concedida a RPP.