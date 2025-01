Luis Valverde sobre directiva de Universitario: "Ellos pasarán y tú seguirás siendo un grande"

"Hoy es un día muy triste para mi familia y para mi. Después de 10 años en Universitario me ha llegado una carta de despido exagerada y llena de inexactitudes. Sé que no eres tú, club de mis amores, sino las personas que hoy conducen tu destino. Ellos pasarán y tú seguirás siendo el club más grande del Perú", explicó.

(Foto: Instagram Luis Valverde)

"Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza en alto porque siempre te defendí con garra y pundonor vistiendo tus colores siempre con orgullo. No me importo crecer alejado de mi familia con tal de estar a tu lado y defender tus colores , vivir en MI CASA Lolo Fernández. Hasta pronto Universitario, en breve nos volveremos a encontrar. Y Dale U", sentenció.