Álvaro Pereira no descartó llegar al fútbol peruano

¡Nos tiene presente! El exmundialista con la selección uruguaya , Álvaro Pereira , se refirió a la posibilidad de poder llegar a jugar en el fútbol peruano, afirmando que no descarta poder disputar la Liga 1 .

"No descartaría llegar al fútbol peruano, obviamente se tendrían que dar las condiciones. No me muero por jugar en el fútbol peruano, pero si hay acercamiento e interés, yo contento. Siempre miré con buenos ojos ese mercado", indicó para RPP.