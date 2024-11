Roberto Mosquera: "Nosotros no medimos a los rivales por el puntaje"

Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa sobre su rival de turno y señaló que Sporting Cristal no mira por encima del hombro a sus contrincantes. El estratega señaló que los rimenses tienen objetivos que cumplir.

"Los rivales es cierto que vienen teniendo un puntaje que puede no ser el mejor, nosotros no medimos a los rivales por el puntaje, sino por el momento que viven. Ganarnos a nosotros es un plato muy apetitoso y les da moral para lo que vienen. No miramos a los equipos por su lugar en la tabla, cada partido es diferente y nuestra obligación es ganar todos los partidos ya que tenemos objetivos", señaló Mosquera.